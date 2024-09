A pálinkafőzés a nemzeti kultúra szerves része

Latorcai Csaba emlékeztetett, tizenöt éve döntött a kormány arról, hogy mindenki szabadon főzhet otthon pálinkát. Hozzátette, hogy a pálinkafőzés igazi hungarikumnak számít.

2024. szeptember 28. 18:49

hiros.hu

A magyar emberek számára a pálinkafőzés szinte szabadságjog, a nemzeti kultúra szerves része - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési (KTM) Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Füzéren, a XV. Zempléni Szabad Pálinkafesztiválon.

Az államtitkár úgy fogalmazott, a fesztivál amellett, hogy a pálinkafőzés szabadságát élteti, igazi közösségi esemény, amely minden település életben meghatározó.

Hozzátette, a füzériek az elmúlt évtizedekben olyan összefogásról tettek tanúbizonyságot, amelyet a legjobban Füzér Vára szimbolizál: egy rom helyett egy csodálatos, megújult várkastély uralja a tájat.

Arról is beszélt, hogy csak összefogva lehet egy-egy településen versenyképességet teremteni.

Jelezte, Füzér továbbra is számíthat a kormányzat támogatásra, mutatja ezt az is, hogy letették egy félmilliárd forintból épülő szabadtéri színpad alapkövét is. Kiemelte, fontos hogy valódi, minőségi életfeltételeket jelentő jövőt tudjanak közösen kialakítani vidéken, így Füzéren is.

Hörcsik Richárd (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője köszöntőbeszédében emlékeztetett,

a pálinka mellett „másik nemzeti italunk, a Tokaji Aszú is a Zemplénben készül“, ezekért nemcsak megdolgozni kell, hanem megbecsülni is azokat.

Hozzátette, hogy ezek a hungarikumok sok család megélhetését is adják, a pálinka pedig hozzátartozik a nemzeti karakterhez.

Horváth Jenő (Fidesz-KDNP), Füzér leköszönő polgármestere a fesztivál megnyitóján megköszönte a lakosság bizalmát az elmúlt 22 év polgármesteri és 34 év képviselőtestületi munkája alatt, sok sikert kívánt a következő településvezetésnek, és remélte, hogy a fesztivál a jövőben is folytatódik.

MTI