„Célunk, hogy a zarándokút legyen része az európai kultúrának, legyen része azoknak az útvonalaknak, amelyeket Európában jegyeznek" - hangoztatta Rétvári Bence.

2024. május 22. 19:29

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (k) beszél, mellette Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti képviselője (b) és Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület elnöke (j) a Mária Út Európai Kulturális Útvonalává történt minősítéséről szóló sajtótájékoztatón a Magyarok Nagyasszonya Sziklatemplom előtt 2024. május 22-én. MTI/Bruzák Noémi

A kormány úgy döntött, hogy a Mária Út Európai Kulturális Útvonalak közé való bekerülésének kezdeményezése mögé áll, és ötvenmillió forinttal támogatja azt - jelentette be a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkár szerdán Budapesten.

Rétvári Bence azt mondta: a Mária Út Közhasznú Egyesület pályázatot nyújt be az Európai Tanácshoz, hogy az Európai Kulturális Útvonalak közé bekerüljön a Mária út magyarországi és környező országokban lévő szakasza. "Célunk, hogy a zarándokút legyen része az európai kultúrának, legyen része azoknak az útvonalaknak, amelyeket Európában jegyeznek" - hangoztatta.



A BM parlamenti államtitkára elmondta, hogy a Mária út északról délre, keletről nyugatra szeli át Magyarországot, évente több tízezren teszik meg az út egyik vagy másik szakaszát, amelyek több zarándokhelyet is érintenek.



A Mária utak, amelyek Magyarországon kívül a környező országokon keresztül is tartanak, más országokból is vonzanak turistákat - mondta. Rétvári Bence szerint ezek a zarándokutak a fizikai kihívás mellett lelki feltöltődést is jelenteknek a túrázóknak.



A parlamenti államtitkár emlékeztetett arra, hogy a következő fél évben az Európai Unió soros elnöke Magyarország lesz, ekkor rendezik meg az Európai Kulturális Útvonalak találkozóját is, amely előmozdítja a július 31-ig benyújtandó pályázatot is. Rétvári Bence szerint 2025-től a kormány ötvenmillió forintos támogatása hozzájárul a nemzetközi hálózat kialakítása és a fenntarthatósági feltételek teljesítéséhez, amely révén a Mária út az európai kulturális utak része lehet.



Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő szerint Magyarországon és a környező országokban a Mária-tisztelet régóta nagy hagyományra tekint vissza. Szerte Európában sok Mária-kegyhely található, amelyeket a Mária út köt össze, így "olyan lelki és fizikai zarándokúton vehetünk részt a Mária út egy-egy szakaszának a teljesítésével, amely megerősít bennünket a hazaszeretetben, a nemzeti önazonosságban és kereszténységben" - hangsúlyozta.



Magyarország mindig kiállt a keresztény értékek és a béke mellett. Az ilyen kezdeményezések azt szolgálják, hogy ezek az értékek minél több európai és azon kívüli emberhez jussanak el - mutatott rá Nacsa Lőrinc.



Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület alapító-elnöke elmondta, hogy a Mária út mintegy 2500 kilométer hosszú, három államban - a Felvidéken , Magyarországon és Erdélyben - alakultak önálló Mária út egyesületek, de megvan a kapcsolat az osztrákokkal is. Szabó Tamás szerint az életben megjelenő válságok leküzdésében a zarándoklat megoldáskeresési módszert jelent, fizikai és lelki megújulást nyújt, és emellett fellendítheti a vallási turizmust is.



Szabó Tamás azt mondta, hogy nyolc ország részvételével megalakult a Mária Utak Európai Hálózata Szövetsége, amely arra pályázik hogy a Mária Út európai művelődési útvonal legyen. A pályázat benyújtási határideje július 31., és az egyéves értékelési folyamat után 2025 májusbán születik majd a döntés - mondta az egyesület alapító elnöke.

