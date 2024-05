Ütőképes magyar haderő

A veszélyek korában, amikor a szomszédban és a Közel-Keleten is háború zajlik, valamint a Nyugat-Balkánon is feszült a helyzet, különösen fontos, hogy egy felkészült és a legkorszerűbb haditechnikai eszközökkel rendelkező honvédség álljon a haza szolgálatában.

2024. május 25. 14:30

Egyéni vizsgalövészeten vettek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai alapképzési szakos, tüzér specializáción tanuló harmad és negyedéves honvéd tisztjelöltjei Várpalotán. A tisztjelöltekhez két amerikai kadét is csatlakozott, akik a töltési folyamatokban vettek részt – honvedelem/Fülöp Dóra

A kormány kiemelt célkitűzésének tekinti egy olyan ütőképes nemzeti haderő megteremtését, amely bármikor képes reagálni bármilyen eseményre - jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára szombaton Budapesten.

Czermann János a honvédelem napja alkalmából, a Bálna Honvédelmi Központban és a Nehru parkban megrendezett családi nap megnyitóján felidézte, 1849. május 21-én foglalta vissza az akkoriban "nemzeti egységben, a semmiből megszületett" magyar haderő Buda várát az osztrák seregektől és a 175 évvel ezelőtti történelmi esemény előtt tisztelegve tartják 1992 óta minden évben a honvédelem napját.



A helyettes államtitkár elmondta, hogy 2016 óta a magyar honvédség legnagyobb, kiemelkedően nagyívű haderőfejlesztése zajlik, ez pedig egyaránt kiterjed a védelem, az infrastruktúra, valamint a humánerőforrások fejlesztésére is.



Czermann János arra is felhívta a figyelmet, hogy "nem vagyunk egyedül", a NATO tagjaiként "25 éve teljesítjük nemzetközi kötelezettségeinket" és ennek keretében Magyarország a tagállamok közül az egyik legmagasabb arányban, a nemzeti össztermék mintegy 2 százalékában fordít összegeket védelmi kiadásokra.



Kajári Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese kiemelte, ezzel az ünnepséggel többek között azt kívánják szimbolizálni, hogy teljes társadalmi támogatottságra van szükség ahhoz, hogy a honvédség biztosítani tudja Magyarország polgárai számára a teljes biztonságot.



A rendezvényen azt kívánják bemutatni, hogyan tudják a feladatokat teljesíteni - mondta, hangsúlyozva, a magyar katonák a haza szolgálatára, Magyarország biztonságának és szuverenitásának védelmére esküdtek fel és minden kihívásra készen állnak.



Az altábornagy hangsúlyozta, hogy a veszélyek korában, amikor a szomszédban és a Közel-Keleten is háború zajlik, valamint a Nyugat-Balkánon is feszült a helyzet, különösen fontos, hogy egy felkészült és a legkorszerűbb haditechnikai eszközökkel rendelkező honvédség álljon a haza szolgálatában.



A megnyitón elhangzott, hogy a kétnapos esemény a magyar honvédség legátfogóbb rendezvénye, amelyen legfőképpen azt kívánják bemutatni, hogy a magyar honvédség felkészült és készen áll.



Az eseményen műsort ad a Magyar Honvédség Központi Zenekara, bemutatkozik többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztképzése, a Honvéd Kadét Program, az MH Sportszázad, valamint az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred "Dunaújváros" nevű aknamentesítő hajója, de lesz toborzósátor, valamint gyermekeknek szóló programokkal is várják az érdeklődőket - olvasható a rendezvényre készült tájékoztatóban.

MTI