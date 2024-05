Sosem küldünk magyar fiatalokat mások háborújába

Orbán Viktor rögzítette: ha a magyarok támogatják a kormánypártokat június 9-én, akkor "nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre."

2024. május 28. 21:22

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) országjáró kampánykörútjának kisbéri állomásán 2024. május 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott Orbán Viktor miniszterelnök kampánykörútja hétfőn - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

A Fidesz elnöke a városban Sinkovicz Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt.



Ezt követően, a kisbéri választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette: akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik. Sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába - szögezte le Orbán Viktor, hozzátéve: ha a magyarok támogatják a kormánypártokat június 9-én, akkor "nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre."

Donald Trump: Orbán Viktor nem akar háborút, és én sem akarok háborút

„Ha megnézik Orbán Viktort, ő nem akar háborút, és én sem akarok háborút" - mondta Donald Trump a Timcastnek adott interjújában, amelyet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója tett közzé a Facebook-oldalán kedden.

A volt elnök és republikánus elnökjelölt az interjúban emlékeztetett, elnöksége alatt az Egyesült Államok nem vett részt háborúkban, kivéve, amelyet az Iszlám Állam (ISIS) ellen indítottak, "de azt száz százalékban be is fejeztük".



"De nem akarok háborúkat. Úgy gondolom, hogy ez olyan szörnyű, olyan szükségtelen, és olyan költséges az életek és a pénz szempontjából - ebben a sorrendben -, és tönkreteszi ezeket az országokat" - fogalmazott a volt amerikai elnök.



Hangsúlyozta, a háború tönkreteszi a kultúrát például Ukrajnában is, pedig ha ő lett volna az elnök, akkor soha nem történt volna meg az ukrán háború és az október 7-i támadás Izrael ellen sem.



Donald Trump Orbán Viktor miniszterelnökre kitérve azt mondta, ő Magyarország vezetője, "őt erős embernek hívják, de nem az a kérdés, hogy erős ember-e vagy sem".



"Ő egy határozott ember, azt mondta, ma a világ problémája az, hogy Donald Trump már nem elnök" - jelentette ki.



A republikánus elnökjelölt emlékeztetett, korábbi elnöksége idején "Kína nem játszadozott, Oroszország nem játszadozott, senki sem játszadozott, és nem voltak problémáink, ma az egész világ lángokban áll".



Kijelentette, "ha megnézik Orbán Viktort, ő nem akar háborút, és én sem akarok háborút."

MTI