A budapestiek állják a "milliárdos Gyurcsány-számlát"

2024. május 29. 16:04

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart a Mennyi pénz folyik el Gyurcsány embereire a Városházán? címmel Budapesten, a Madách téren 2024. május 29-én. MTI/Kovács Attila

Ma a fővárosiak fizetik meg a "milliárdos Gyurcsány-számlát" - jelentette ki a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Szentkirályi Alexandra egy az erre az alkalomra készített plakáttal szemléltetve mutatta be, hogy - jelenlegi számításaik szerint - mintegy 842 millió forint azon, Gyurcsány Ferenchez, illetve a DK-hoz "ezer szállal kötődő" embereknek a bére, akik fizetésüket fővárosi cégektől, vagyonkezelőktől, felügyelő bizottságoktól vagy magától a Fővárosi Önkormányzattól kapják.



A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje szerint ezt a "Gyurcsány-számlát" a budapestiek fizetik meg és "nem lehet tudni, hogy ezeken felül vannak-e még további összegek", illetve ebben a 2023-ban, Karácsony Gergely által tanácsnokoknak kifizetett 406 millió forint még nincs is benne.



Ezek a számok eléggé beszédesek annak szemléltetésére, hogy mi folyik ma a Városházán - hangoztatta.



Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy számítások szerint ez a közel egymilliárdos összeg, melyet a Fővárosi Önkormányzat "Gyurcsány-káderekre" költ, egyharmada az egy év alatt útfelújításokra költött összegnek, illetve a fele annak, amelyet elvontak a budapesti köztisztasági cégtől, valamint négyszerese az állategészségügyre fordított kiadásoknak.



A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergelyéknek ezek a kérdések sokadrangúak ahhoz képest, hogy "Gyurcsány Ferenc embereit a megfelelő zsoldban tartsák".



"Azt is mondhatnánk, hogy 2019-ben megalakult a harmadik Gyurcsány-kormány Budapesten, Karácsonnyal a kirakatban, Gyurcsányékkal pedig a kasszában" - fogalmazott, hozzátéve, hogy Gyurcsány Ferenc egykori minisztereit, államtitkárait, kabinetfőnököket, sőt még korábbi testőrét is egy-egy zsíros fővárosi pozícióból fizetik.



Szentkirályi Alexandra szerint ennek fényében különösen érdekes Karácsony Gergely "Jövőt adunk Budapestnek" szlogenje, hiszen - mondta - eközben a múlt emblematikus embereit és magát Gyurcsány Ferencet is ő fizeti és tartja hatalomban.



A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje azt hangoztatta, hogy Budapest ennél többet érdemel és - mint fogalmazott - "június 9-én azért kell leváltani Karácsonyékat, hogy ezt a dohos-poros Gyurcsány-féle múltat végleg nyugdíjazzuk, annak érdekében, hogy a budapestiek pénzét ne Gyurcsányékra, hanem a fővárosiak által fontosnak tartott célokra lehessen fordítani".

MTI