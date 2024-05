Isten, áldd meg a magyart!

Soltész Miklós kiemelte: az egyházak jelenlétére egyre nagyobb az igény a gondoskodáspolitika, a köznevelés, az oktatás, az egészségügy és a karitatív szolgálat területén is. Hozzátette: az elmúlt években, a migráció felerősödése és az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött az egyházak karitatív szerepvállalása.

2024. május 30. 15:39

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a kormány és az egyházak közös eredményeit ismertető, Isten, áldd meg a magyart! címmel megjelent kiadvány bemutatóján a Miniszterelnökség székhelyén 2024. május 30-án. MTI/Lakatos Péter

Töretlen, sőt, egyre nagyobb az igény az egyházak jelenlétére a társadalomban - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a kormány és az egyházak közös eredményeit ismertető, Isten, áldd meg a magyart! címmel megjelent kiadvány bemutatóján csütörtökön Budapesten.

Soltész Miklós kiemelte: az egyházak jelenlétére egyre nagyobb az igény a gondoskodáspolitika, a köznevelés, az oktatás, az egészségügy és a karitatív szolgálat területén is.



Hozzátette: az elmúlt években, a migráció felerősödése és az ukrajnai háború kitörése óta különösen felértékelődött az egyházak karitatív szerepvállalása.



Hangsúlyozta: különösen fontos, hogy az egyházak a háború fenyegetettségében élő világban felemelik a szavukat és tesznek a békéért és azért hogy "normális irányba" tereljék a világot.



A kiadványról szólva azt mondta: hatalmas összefogás eredményeként megvalósult munkát mutat be: összefoglalja az elmúlt időszak egyházi beruházásait, bemutatja az egyházak segítő munkáját a Kárpát-medencében és - a Hungary Helps Programon keresztül - szerte a világban, valamint társadalmi szerepvállalásukat.



Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: az egyházak a kormány kulcsfontosságú partnerei abban, hogy a kabinet elérje stratégiai célját, mely szerint 2030-ra Magyarország váljék az Európai Unió öt legélhetőbb országának egyikévé.



Kitért arra: a támogatások, melyeknek formális kedvezményezettjei az egyházak, voltaképpen azokat a településeket fejlesztik, ahol egy-egy program megvalósul. Példaként említette, hogy egy templomfelújítás nem csupán a templomba járóknak okoz örömet, hanem az adott település kulturális örökségét is segít megőrizni. Egy templom megújítása - folytatta -, a turizmust is fellendíti, így akár a térség versenyképességét is növelheti - mondta.





Az egyházak emellett közfeladatokat látnak el, óvodákat, iskolákat, gondoskodáspolitikai intézményeket működtetnek, ahol nem csupán vallásos embereket gondoznak, nevelnek, így ezeknek az egyházi intézményeknek a kormányzati támogatása az adott településen élő minden ember életminőségét javítja.



Ahhoz azonban, hogy ezek a források valóban elérjék céljukat, szükség van a települési önkormányzatokra is. Ezért is kulcsfontosságú, hogy június 9-én minél több olyan polgármestert és önkormányzati képviselőt válasszanak a magyar emberek, akik a kormány partnerei a helyi életminőség-javító intézkedésekben az egyházakon keresztül.



A kormány megbízásából a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnökség által kiadott, 48 oldalas tájékoztató füzet sorra veszi a 2010 és 2024 közötti, az egyházakra vonatkozó jogszabály-módosításokat, és kitér a 2011-ben lezárt egyházi ingatlanrendezésre.



A kiadvány szerint 2010 óta 200 új magyarországi és külhoni templom épült fel és több mint 3700 újult meg kormányzati támogatásból. Ezen felül csaknem 340 plébánia, parókia és gyülekezeti közösségi ház épült és 1870-et újítottak fel.



Az egyházak szociális szerepvállalásáról szóló fejezetben az olvasható: a gyermekvédelmi szakellátás területén 2012 óta egyre hangsúlyosabb az egyházi fenntartók szerepvállalása, a 2010-ben mért 6,5 százalék helyett 2023-ban a gyermekvédelmi szakellátás összes férőhelyének mintegy 74 százaléka egyházi fenntartásban működött.



A kiadványban külön fejezet foglalkozik a Karitatív Tanács, a Hungary Helps Program, az egyházi oktatási intézmények, az egészségügyi intézmények, a börtön-, a tábori és a kórházlelkészség munkájának bemutatásával, valamint az egyházi közösségek és az egyházi személyek, továbbá a nemzeti hitélet kormányzati támogatásának ismertetésével.

MTI