Plakátháborúba belegárgyult elme

Ők gender-szólamokkal, háborús készülődéssel, a sorozás visszaállításával akarják kátyúba vinni, a pusztulás útjára juttatni az emberiséget. Mindent meg kell tenni, hogy megérdemelt helyükre, a történelem szemétdombjára kerüljenek – rögzíti Homa János.

2024. június 7. 10:02

euronews

Ukrajna elleni hadműveleteinek 2014-es kezdete óta Oroszország több mint 800 gyereket ölt meg Ukrajnában, és ebből 551-et 2022-es "teljes körű inváziója" óta, továbbá legalább 1368-at megsebesített a támadásaival - közölte Andrij Kosztyin ukrán főügyész szerdán hivatala Telegram-csatornáján. Homa János újságírót kérdezte a Gondola.

– Szerkesztő úr, hazánkban egy szélsőséges politikus azt állítja, a háborúellenes plakátok ártanak a gyerekeknek, azokat a falragaszokat be kell tiltani. Az ukrajnai adatokat látva még egyértelműbbnek tűnik, hogy a szélsőséges politikus agya belegárgyult a plakátháborúba. Az állam nem léphet közbe, hiszen a nyugati fősodor sajtó diktatúráról harsogna. De a szélsőséges politikus baráti köre miért nem hív orvost?

– Ez a háború nem a tisztességről, nem is a gyermekek érdekeit szem előtt tartó, helyes magatartásról szól, hanem a pénzről. Kezdődött azzal, hogy az amerikai tőke felvásárolta Ukrajna termőterületének jelentős részét. Folytatódott azzal, hogy az ukránok az ország területén élő kisebbségek, közöttük oroszok és magyarok jogait figyelmen kívül hagyták. Az orosz-ukrán háborúban a világ vezetői egy pillanatig sem voltak tekintettel a gyerekekre, hanem a saját önző érdekeiket nézték. Ez a normális embereket megdöbbentő hozzáállás azóta is tart. Nem a békét keresik. Nem a béketárgyalásokra kérik a feleket. A legfrissebb hír szerint Európának kellene garanciát vállalnia az Egyesült Államok újabb, Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd dolláros kölcsönéhez. Washington a szankciók miatt befagyasztott orosz vagyonból származó bevételekkel biztosítaná be a pénzét, de ehhez azt várja, az EU határozatlan időre hosszabbítsa meg az Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat.

– A demokráciának meddig lehet jellemzője, hogy hibbant szereplők is kampányolhassanak?

– A magyar ellenzéket sokként érte a békemenet. Szombat óta nem tértek magukhoz, amióta hatalmas tömeg özönlött végig a Lánchídtól a Margitszigetig. Azóta nem lehetett értelmes ellenzéki megszólalásokkal találkozni, csak fenyegetésekkel és idióta vádaskodásokkal. Ezek között említeném a már jelzett megszólalást a háborúellenes plakátok betiltásáról. Amikor ilyet hall az ember, megáll, hosszasan néz maga elé, s nem akarja elhinni, hogy vannak a politikának ilyen hibbant szereplői, akiknek semmi sem drága. Mivel ezek a szereplők a fegyverkezésben, a háborúban érdekeltek, ezért nem képesek megérteni, hogy a pusztulás, a gyermekek, a fiatalok, de végül is minden ember életének megőrzése semmi mással nem érhető el, csak békével.

– Németországban a múlt század első felében, nálunk a múlt század végén fényképeztette magát gyerekekkel olyan politikus, akinek saját gyermeke nem volt. Miért reménytelen, hogy a gyerekeket ne molesztálják kampány ürügyén antitalentum politikusok?

– Akadnak ellenzéki politikusok, akik a külföldi támogatás miatt azt hiszik, hogy bármit megengedhetnek maguknak. Nem számít nekik sem élet, sem erkölcs, sem haza. Nem érdekli őket az sem, hogy a többség nyugalmat, békét akar. Ők gender-szólamokkal, háborús készülődéssel, a sorozás visszaállításával akarják kátyúba vinni, a pusztulás útjára juttatni az emberiséget. Mindent meg kell tenni, hogy megérdemelt helyükre, a történelem szemétdombjára kerüljenek. Mert ennél nagyobb butaságot, hogy háborúellenes plakátokkal ne zaklassuk a gyermekeket, csak közéletbe nem való, valószínűleg saját gyermeket nem nevelő antipolitikusok képesek megfogalmazni. Azért reménytelen velük hadakozni, mert ezek mindene a pénz. Őket nem érdekli sem a gyerek, sem a béke, csak a pénz, a saját gyarapodásuk.

Molnár Pál



gondola