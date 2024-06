Jelesre vizsgázott a magyar választási rendszer

A szélsőséges atlanti tengely hiába küldött „megfigyelőnek" álcázott ügynököket hazánkba zavart kelteni, a választás rendben lezajlott. Demokrációból megint jelesre vizsgázott Magyarország.

2024. június 9. 19:31

Egy idős házaspár választási névjegyzékben szereplő adatait egyeztetik, mielőtt leadják szavazatukat házuk udvarán a mozgóurnás szavazáson az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választásokon Petőfiszálláson 2024. június 9-én. MTI/Ujvári Sándor

A nyílt társadalom hálózatának "magukat választási megfigyelőnek nevező ügynökei" megint csak feleslegesen utaztak Magyarországra ármánykodni: a lezajlott választások szabadok és tisztességesek voltak, a választási rendszer jelesre vizsgázott - közölte az Alapjogokért Központ vasárnap az MTI-vel.

Azt írták: az elmúlt évtizedben megszokottakhoz hasonlóan a vasárnapi választás lebonyolítása jogi és szervezési szempontból is gördülékenyen zajlott. Ezt azért is kiemelten fontosnak nevezték, mert vasárnap először tartottak Magyarországon azonos napon EP- és önkormányzati választást.



A választási szervek a megnövekedett teher alatt is biztosították az egyik legfontosabb alkotmányos alapjog érvényesülésének feltételeit, a választási informatikai rendszer is jól teljesített, így fennakadások nélkül zajlott le a szavazás - jelezték.



Emlékeztettek: vasárnap több mint 3 ezer településen és 10 ezer szavazókörben összesen közel 8 millió választópolgár adhatta le szavazatát az európai parlamenti és önkormányzati jelöltekre.



A 2010 után megújított magyar választási eljárási rendszer pedig ismét bebizonyította, hogy hatékonyan és átláthatóan, a visszaéléseket megakadályozva képes a demokratikus akaratnyilvánítás biztosítására - hangsúlyozták.



Megjegyezték, látni azt is, hogy a nyugati demokráciákban nem mindenhol ennyire megbízható a választási eljárás rendszere: az elmúlt években például Ausztriában, Spanyolországban vagy éppen az Amerikai Egyesült Államokban is előfordultak olyan hibák, amelyek a választás társadalmi elfogadottságát aláásták.



Magyarországon 2022-ben az ellenzéki szavazóköri delegáltak és a nyílt társadalom hálózatához köthető nemzetközi megfigyelők is kénytelenek voltak tapasztalati úton elismerni, hogy a választás rendszere jól működik, és érdemi visszaélésre nincs lehetőség - áll a közleményben. Hozzátették: nem volt ez másképp a mai szavazáson sem.



Az Alapjogokért Központ szerint az eredményektől függetlenül tehát már most kijelenthető, hogy a magyar demokrácia győzött. Joggal lehetünk büszkék arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamainak egyik legjobban működő választási rendszerével bír - emelték ki.



MTI