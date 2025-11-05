Rétvári Bence: A Tiszás adatszivárgási botrányban leleplezte magát a „független, objektív” sajtó

Szerző: Facebook/Rétvári Bence

2025. november 5. 18:34

A 444, Telex, Válasz Online derékhada ott van a Tisza app felhasználói között, magyarul ők jelentkeztek készakarva Tiszás pártmunkára – hívta fel a figyelmet szerdai Facebook-posztjában Rétvári Bence.

A fejüket verik a falba Brüsszelben és Soroséknál, hogy már megint milyen amatőrökre tettek: évek óta építik a „független, objektív” sajtó imázsát, dollár- és eurómilliókat költenek folyamatosan újságírókra és véleményvezérekre, erre jön a Tiszás adatszivárgási botrány és az egész bagázs leleplezi önmagát – írta Rétvári.

Rámutatott: a 444, Telex, Válasz Online derékhada ott van a Tisza app felhasználói között, magyarul ők jelentkeztek készakarva Tiszás pártmunkára. Várják a párttól a feladatot, hogy megdöntsék a kormányt, de közben kifelé nem győzik hangoztatni, hogy ők „függetlenek és objektívek”.

Az egyik pillanatban „függetlenek”, a következőben pártkatonák. Ehhez is csak nekik van bőr a képükön – jegyezte meg az államtitkár. Hozzáfűzte, ennyi amatőrség már nem fog tetszeni a külföldi finanszírozóknak se.

Milyen amatőr, aki a nagy »függetlenség« hangoztatása mellett regisztrál a Tisza Párt online hadseregébe. És milyen amatőr, aki ukránokra bízza az adatbázist, ami aztán nemhogy szivárog, de árad.

Oda a nagy terv – állapította meg a kereszténydemokrata politikus.