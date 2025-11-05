Szív-Lélek Kapcsolat: Depresszió miatt 10 évvel rövidebb az élet?

Szerző: Gondola

2025. november 5. 19:34

A depresszió és a szívbetegségek közötti kapcsolat nem csupán elméleti kérdés, hanem napjaink egyik legfontosabb orvosi és társadalmi problémája is. A Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) a Mentális Egészség Hónapja alkalmából arra hívja fel a figyelmet, hogy a depresszió fokozza a szívbetegségek kockázatát, ugyanakkor a szívbetegség is gyakran vezet depresszióhoz.

Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) kimondta azt, amit a betegek és a szakemberek már régóta éreznek: a szívünk és a lelkünk (mentális egészségünk) elválaszthatatlanul össze van kapcsolva.

„Már évtizedek óta tanulmányozzuk a depresszió és a szív-érrendszeri betegségek közötti összefüggést, és ma már egyértelmű, hogy ezek a kórképek kölcsönösen hatnak egymásra” - hangsúlyozta Prof. Dr. Gellér László, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke.

„A pszichiátriai betegek körében a szív- és érrendszeri betegségek felelősek a halálesetek többségéért, és emiatt ezek az emberek átlagosan 6–10 évvel rövidebb ideig élnek.”

A depresszió növeli a szívbetegség kockázatát

Tudományos vizsgálatok szerint a depresszió legalább 64 százalékkal növeli a szívbetegség kialakulásának esélyét. A szívbetegek körében minden ötödik páciens súlyos depresszióval küzd, és még ennél is többen számolnak be depressziós tünetekről. A depresszióval élők körében gyakoribb a magas vérnyomás, a szapora szívverés, a gyulladásos folyamatok és a vérrögképződés. Ezek együttesen felgyorsítják az érelmeszesedés kialakulását, ami a szívinfarktus és a stroke egyik fő kockázati tényezője.

„Az ESC nemzetközi kardiológiai szervezet, most szakmai konszenzusra jutott arról, hogy a szívbetegségek és a mentális problémák (például depresszió, szorongás) gyakran járnak kéz a kézben, és kölcsönösen hatnak egymásra. Ez egy hatalmas terület, ami eddig figyelmen kívül maradt. Mivel ez a javaslat egy ilyen súlyú szakmai testülettől érkezik, esélyt ad arra, hogy megváltozzon a szemlélet az egészségügyben. Segít tudatosítani a kezelőorvosok és az ellátók körében, hogy a szív- és érrendszeri problémák kezelése nem lehet teljes a lelki állapot figyelembevétele nélkül. Ez a lépés elősegítheti, hogy a jövőben egyre több intézmény vezessen be integrált megközelítést a klinikai gyakorlatba. Ez azt jelenti, hogy a kardiológiai teamekhez a pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek szorosan kapcsolódnak, nem csak alkalmi konzultánsként.

Ez a szemlélet már nem új keletű a Semmelweis Egyetemen. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika már 7 éve elkezdte ezt az irányt fejleszteni, és ma már pszichológiai tudással kiegészített, integrált csapatként működik. Az elmúlt években a klinika sok más intézménynek is segített abban, hogy a pszichológusokat beépítsék a kardiológiai ellátásba. Az ellátó személyzet amúgy is nyitott erre a megközelítésre, mert a legjobb tudásuk szerint akarnak segíteni a betegeiknek. A betegek és a hozzátartozók részéről érkező pozitív visszajelzések pedig egyértelműen igazolják, hogy ez az integrált szemlélet fontos és létjogosult”, mondja dr. Assabiny Alexandra, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológus szakorvosa, mentálhigiénés szakember, a Semmelweis Egyetem addiktológiai konzultánsa. A dokumentum tehát nemcsak szakmai kiadvány, hanem felhatalmazás is a humánusabb, teljesebb körű ellátásra.

A pszichés terhelés a viselkedéses tényezőkön keresztül is fokozza a veszélyt. A depressziós betegek körében gyakoribb a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás. „A mentális betegséggel élő páciensek nem szándékosan hanyagolják el egészségüket – hanem éppen a betegségük természete akadályozza őket abban, hogy aktívan részt vegyenek a saját gyógyulásukban” - tette hozzá Gellér professzor.

A szívbetegség is kiválthat depressziót

A kardiológiai eseményen - például infarktuson vagy szívműtéten - átesett betegek jelentős része tapasztal hangulati zavarokat, fásultságot, motivációhiányt, vagy akár súlyos depressziót is. A felépüléshez nélkülözhetetlen pszichés támogatás hiánya rontja a rehabilitáció sikerét.

„A depressziós szívbetegeknél a második infarktus kockázata lényegesen magasabb, mint azoknál, akik mentálisan stabilak. Ezért a pszichológiai gondozásnak a kardiológiai ellátás részének kell lennie” - emelte ki az elnök.

A stressz biológiai nyomot hagy

A tartós stressz során felszabaduló hormonok és gyulladásos faktorok az erek falát is károsítják. A krónikus stressz és a gyulladás együttesen hozzájárulnak az érelmeszesedés felgyorsulásához. A folyamat korán, már fiatal felnőttkorban megkezdődik, és az életmód, valamint a pszichés állapot függvényében különböző gyorsasággal halad előre. A vitális kimerültség - az energiahiány, ingerlékenység és demoralizáltság állapota - gyakran figyelhető meg a szívinfarktust megelőző időszakban, és egyfajta előjele lehet a kardiológiai eseményeknek.

A teljes írás a Pharmaonline oldalán olvasható.