Dömötör Csaba: A magyar demokrácia nem csupán jól van, de erős is

Az eredmények alapján az EP-választást és az önkormányzati választást a Fidesz–KDNP nyerte meg - így értékelték hétfőn a Parlamentben a kormánypártok a vasárnapi választások eredményét.

2024. június 10. 16:56

Menczer Tamás (Fidesz) úgy értékelt, hogy az EP- és az önkormányzati választást a kormánypártok nyerték meg, impozáns sikert arattak a „baloldali roncsderbi” felett. A közel 45 százalékos eredménnyel Európa egyik legnagyobb sikerét érték el, soha nem kaptak még ennyi szavazatot EP-választáson. Ha az eredményeket országgyűlési választásra vetítenék, újra kétharmadot kaptak volna – mutatott rá. Kijelentette: az 58 százalékos részvétel azt jelenti, a magyar emberek megértették és egyetértettek azzal, hogy a választás tétje a háború vagy a béke.

Világosan állást foglaltak a béke mellett, támogatták a békepárti miniszterelnököt és kormányt. Kiemelte: a jövőben is minden erővel azon lesznek, hogy a magyar emberek döntésének érvényt szerezzenek, és megóvják Magyarország békéjét, illetve hazánkat attól, hogy „belenyomják ebbe a háborúba”. A nyomás továbbra is óriási, és arra számítanak, ez csak nőni fog – jelezte. A választási eredményekről elmondta, a 19 vármegyei közgyűlésből 19-et nyertek meg, a megyei jogú városok közül négyet nyertek, hármat veszítettek, a mérleg itt is pozitív. A Momentum oda került, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára – mondta.

A DK-val kapcsolatban megjegyezte: azok maradnak, amik eddig is voltak, ezt a magyar emberek is jól látják, azért zavarták el őket ismét, mert kitartóan árulják el a magyar érdeket Brüsszelben. Az „új baloldalról” és Magyar Péterről úgy vélekedett: ha soros ellenfelet kellett volna kérni a következő időszakra, ő Magyar Pétert kérte volna. Most ér véget az illúzió, innentől elszámoltatható politikussá válik, aki a fideszes képviselő szerint a választókat és az országot egyaránt el fogja árulni, ahogy a feleségét is elárulta. Amikor ez megtörténik, számonkérik, a választáson pedig le fogják győzni, ahogyan eddig az elődeit – ígérte.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: az európai összehasonlításban is kiemelkedő részvétel azt jelzi, a magyar demokrácia nemcsak jól van, de rendkívül erős is; minden pártnak megadja a lehetőséget arra, hogy eredményesen szerepeljen, régieknek, újaknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Soha nem kaptak még több mint 2 millió szavazatot EP-választáson, ami a magyarok elsöprő békevágyát mutatja és annak elutasítását, hogy hazánk jobban belebonyolódjon egy olyan konfliktusba, amelyet „nem mi okoztunk” – folytatta.

Kijelentette, a kormány minden erejével azon lesz, hogy érvényt szerezzen ennek az akaratnak, minden vitát felvállalnak és minden kellemetlenséget elviselnek, hogy Magyarországot a háborún kívül tudják. Megjegyezte: a választás azt is megmutatta, a baloldalon sincs többségi támogatása azoknak, akik a megbízatásukat arra használták, hogy azon dolgozzanak, Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

MTI