Hazaszerető fiatalok fényezik az ország jövőjét

Simicskó István elmondta, sok olyan fiatallal találkozott, akinek a továbbtanulása szempontjából meghatározó volt a honvédelmi tábor. A táborozók közül sokan tanulnak tovább kadétiskolában, a kadétok 40-50 százaléka pedig a Magyar Honvédség kötelékébe kerül valamilyen formában, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet választja.

2024. június 25. 15:18

A hazájukat szerető fiatalok jelentik Magyarország jövőjét - jelentette ki a KDNP országgyűlési frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kedden Szegeden.

Simicskó István a harminchat 12-14 éves diák részvételével megrendezett szegedi honvédelmi tábor sajtónapján leszögezte: a haza védelme mindannyiunk közös ügye. A Honvédelmi Sportszövetség azon dolgozik, hogy erősítse a hazafias elkötelezettséget, ugyanakkor ez a nevelés része is a családban és az iskolákban - mondta.



Minden közösség igazi ereje a szellemiségében rejlik - hangoztatta a kereszténydemokrata politikus.



A táborokban - ahol a program 6 órakor ébresztővel indul, majd reggeli torna és körletszemle következik - a résztvevők átesnek az alap katonai szocializáción, megismerkednek a szerződéses és hivatásos katonákkal, a honvédség különböző képességeivel, és megtanulnak lőni is - számolt be a sportszövetség elnöke.



A táborokban a katonák munkáját kadétok segítik - közölte Simicskó István. Kifejtette, a 2017-ben elindult kadétprogram kiemelkedő népszerűségnek örvend, már csaknem 10 ezer középiskolás vesz részt abban. Az első évben három intézmény csatlakozott a kezdeményezéshez, jelenleg már 150 állami és egyházi intézmény kötött szerződést a Magyar Honvédséggel.



A 2017-ben alapított Honvédelmi Sportszövetségnek ma már 560 tagszervezete van, programjaival pedig 200 ezer embert tud elérni. A szövetség segíti a honvédelmi táborok lebonyolítását, emellett speciális képzéseket nyújtó táborokat is szervez. Ilyen a búvár-, ejtőernyős- vagy a pilótaképzés, illetve a komolyabb fizikai igénybevételt jelentő "elite challange" tábor.



A kezdeményezést bemutató sajtóanyag szerint a Magyar Honvédség idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a nyári szünetben a 12-18 éves korosztálynak szóló honvédelmi táborokat, ahol a diákok 25-féle különböző honvédelmi tematikából választhatnak az ország 47 különböző helyszínén. A táborlakók megtanulhatják az álcázás technikáját, megismerkednek a tereptannal, valamint az életmentéssel, tanulnak közelharcot és elsajátíthatnak túlélési technikákat is. Olyan értékes tudást szerezhetnek, amit később az élet bármely területén hasznosítani tudnak.

