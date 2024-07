Szentmise Európáért

A szentmisét Luc Terlinden érsek, Belgium prímása, Noël Treanor érsek, az Európai Unió melletti apostoli nuncius, Manuel Barrios Prieto, az európai katolikus püspökkari szervezet főtitkára és Benoit Lobet, a székesegyház plébánosa.

2024. július 1. 21:12

Noël Treanor érsek, az Európai Unió melletti apostoli nuncius (k), Luc Terlinden érsek, Belgium prímása (b) és Mohos Gábor, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök a magyar EU-elnökség alkalmából Európáért tartott szentmisén a brüsszeli Szent Mihály- és Szent Gudula-székesegyházban 2024. július 1-jén. Magyarország július 1-től december 31-ig tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. MTI/Bodnár Boglárka

Az Európai Unió soros magyar elnökségének megnyitása alkalmából Európáért tartottak szentmisét hétfőn Brüsszelben, a belvárosi Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyházban.

A szentmisét Luc Terlinden érsek, Belgium prímása, Noël Treanor érsek, az Európai Unió melletti apostoli nuncius, Manuel Barrios Prieto, az európai katolikus püspökkari szervezet főtitkára és Benoit Lobet, a székesegyház plébánosa, valamint Mohos Gábor, a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök celebrálta magyar, angol, francia és holland nyelven.



Mohos Gábor angol nyelvű szentbeszédében hangsúlyozta: az európaiak keresztény hitet vettek fel, és olyan eszméket követtek, amelyek ma is hatással vannak az emberekre Európában és más kontinenseken is. A püspök Szent Benedek, Assisi Szent Ferenc és Lisieux-i Szent Teréz közbenjárását kérte annak érdekében, hogy Európa ne veszítse el azt az örökséget, amelyet korábbi nemzedékek e hit által ráhagytak. Reményét fejezte ki, hogy "a hívők alkotó közösségei, a Szentlélek ajándékait szem előtt tartva, szeretetben élve megújíthatják az egész európai társadalmat".



Mohos Gábor kiemelte, hogy a hívőknek imádkozniuk kell a béke ajándékáért, "amely Jézus Krisztus megváltó szeretete által újra elérhetővé vált számukra." "A béke elvesztése mindenekelőtt a szeretet hiányából fakad, (...) és az Istennel való megbékélés alapja az a felismerés, hogy bűnösök vagyunk" - hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a szeretet Isten első számú parancsolata, és ez "a jövő és az élet beteljesedésének útja".



"Ezért imádkozunk, hogy Európa megőrizze ezeket a létfontosságú gyökereket, amelyek nélkül kulturálisan nem lenne azonos" - mutatott rá.



Arra is rámutatott, hogy "a párbeszéd, egymás meghallgatása, méltóságának és látásmódjának tiszteletben tartása kell, hogy mutassa az utat Európának és a kontinensen élő embereknek, "hogy betöltsék hivatásukat a történelemben."



A szentmisén a prédikációk mellett egyetemes könyörgések hangzottak el Európáért és Magyarországért.



A misét állófogadás követte a Liszt Intézetben Sulyok Tamás köztársasági elnök részvételével.



MTI