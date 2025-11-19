Több mint száz különleges vetítés egyetlen napon - érkezik a 10. Európai Art Mozi Nap

Vasárnap országszerte 27 art moziban több mint száz vetítéssel, premier előtti magyar filmekkel és fesztiváldíjas alkotásokkal várják a nézőket.

Országszerte huszonhét művészmoziban több mit száz vetítéssel, köztük a legnevesebb fesztiválok versenyfilmjeivel és két új magyar film premier előtti vetítéseivel várják a közönséget vasárnap az Európai Art Mozi Napon - közölték a szervezők szerdán.

A tizedik alkalommal megvalósuló, határokon átívelő vetítéssorozat égisze alatt Európa-szerte több száz filmszínházban tartanak vetítéseket egy időben - olvasható a hazai szervező, az Art-Mozi Egyesület MTI-hez eljuttatott közleményében.

Országszerte huszonhét helyszínen több mint száz vetítést tartanak. A nyolc budapesti és tizenkilenc vidéki art mozi ezen a napon egyedi filmkínálattal várja a közönséget, lehetőséget nyújtva a nézőknek, hogy akár hetekkel vagy hónapokkal az országos premier előtt láthassák az alkotásokat.

A filmnap programján egyebek mellett olasz krimi, belga tárgyalótermi dráma, francia filmszatíra, német pszichológiai dráma, norvég animációs film szerepel.

Az eseményen premier előtt vetítik Herendi Gábor Szenvedélyes nők című romantikus vígjátékát, illetve Enyedi Ildikó Velencében hat kategóriában is díjat nyert Csendes barát című filmjét.

A filmkülönlegességek sorát a Velencében Arany Oroszlánra jelölt Szicíliai levelek című olasz-francia koprodukcióban készült bűnügyi film nyitja. Műsoron lesz a berlini filmfesztiválon különdíjjal jutalmazott Hiszünk nektek című belga tárgyalótermi dráma, az Elfajult nyaralás című, Cannes-ban debütált francia-belga filmszatíra és a Berlini Filmfesztiválon a legjobb játékfilm díjára jelölt, A fény című német-angol pszichológiai dráma is.

Az eseményen vetítik A feltámasztott Notre-Dame című dokumentumfilmet, amely a tragikus körülmények között leégett székesegyház öt éven át tartó restaurálási folyamatát mutatja be.

A programnak hagyományosan része egy családi film. Idén a Sarkvidéki varázslat című díjnyertes, norvég animációs filmet láthatja a közönség, amely hazai alkotók bevonásával készült.

A programsorozat Magyarországon az Art-Mozi Egyesület szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg.

A 10. Európai Art Mozi Nap részletes magyarországi programja és az egyes filmek vetítési időpontjai a www.artmoziegyesulet.hu oldalon olvashatók.

Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas hálózat kezdeményezésére elindított nemzetközi esemény célja, hogy felhívja a figyelmet az európai filmművészet sokszínűségére és a művészmozik mint kulturális és közösségi terek fontosságára.