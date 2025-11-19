Curacao csodája: ilyen apró ország még sosem jutott ki a futball-világbajnokságra

Szerző: Gondola

2025. november 19. 10:09

Történelmi siker született a világbajnoki selejtezőkön: a mindössze 150 ezer lakosú Curacao futballválogatottja először jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel pedig minden idők legkisebb nemzete lett, amely helyet kap a tornán. A korábbi rekordot a 350 ezres Izland tartotta, amely 2018-ban kvalifikált, ám a Karib-térség apró szigete most ezt is felülmúlta.

Hatalmas bravúr: Curacao edzője nélkül, Jamaica ellen biztosította első vébé-részvételét

A csapat szerdára virradóra 0–0-s döntetlent játszott Jamaicában, amivel megőrizte csoportelsőségét, és bebiztosította helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében.

Mindezt úgy, hogy a szövetségi kapitány, a 78 éves holland szakember, Dick Advocaat személyes okok miatt nem tudott ott lenni a kispadon. A veterán tréner 1994-ben a hollandokkal, 2006-ban a dél-koreai csapattal járt világbajnokságon, jövőre pedig minden idők legidősebb vébé-edzője lehet.

Váratlan felemelkedés a régióban

Curacao kiválóan használta ki, hogy a térség három nagyágyúja – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – rendezőként automatikusan ott lesz a vébén. A csapat hibátlanul zárta az első csoportkört, majd a harmadik szakaszban is veretlen maradt: három győzelem és három döntetlen, köztük egy 7–0-s idegenbeli győzelem Bermuda ellen. A közvetlen rivális Jamaicát egyszer le is győzte.

A jamaicai döntetlen azonban így is kemény csatában született. A hazai csapat kétszer is kapufát fejelt, ám Curacao fegyelmezett védekezése kitartott a végsőkig.

A háttér: holland gyökerek, nagy szív

A curacaói válogatott keretének túlnyomó többsége Hollandiában született, ám családi kötődésük miatt a Karib-szigetet választották nemzeti csapatként. Bár kevesen játszanak európai topklubokban, találunk ismerős neveket:

Armando Obispo (PSV Eindhoven),

Sontje Hansen (Middlesbrough),

Eloy Room (Cercle Brugge).

A tíz évvel ezelőtti 150. helyről a FIFA-ranglista 82. helyéig menetelő csapat felemelkedése példátlan – és sokak szerint a 48 csapatosra bővített világbajnoki rendszer egyik legszebb története.

További újoncok és a pótselejtezők mezőnye

Curacao mellett Panama és Haiti is megnyerte a csoportját és kijutott a vébére. A pótselejtezős tornán Jamaica, Suriname, Irak, Kongó, Bolívia és Új-Kaledónia küzdhet még a fennmaradó helyekért.

A 2026-os világbajnokság mezőnyében újonc lesz Jordánia, Üzbegisztán és a Zöld-foki Köztársaság is – ám a legkisebb és legmeglepőbb új szereplőt kétségkívül Curacao jelenti.