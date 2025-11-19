A Szegedi Tudományegyetem átfogó népegészségügyi szűrőprogramot indít Csongrád-Csanád vármegyében

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 19. 09:06

A Szegedi Tudományegyetem személyre szabott szűrőprogramot indít, helybe vitt vizsgálatokkal és modern eszközökkel a leggyakoribb népbetegségek felismerésére. A leggyakoribb népbetegségekre kiterjedő átfogó szűrőprogramot indít a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a kezdeményezésbe bevont településen élők személyre szabott javaslatot kapnak az ajánlott vizsgálatokról - közölte Fendler Judit, a felsőoktatási intézmény kancellárja.

A szakember elmondta, az országosan is példaértékűnek szánt program három településtípust érint Csongrád-Csanád vármegyében.

Az SZTE tavasszal indította el a Bálint Sándor Jólléti Programot a Szegedtől mintegy 40 kilométerre található Ruzsán. A program részeként a település 2300 lakosa számára kínálnak az egyetem kapacitásait használva egészségügyi szolgáltatásokat - közölte a kancellár.

Szentesen, ahol az egyetem Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centruma működik már elindult az eszközfejlesztés, amely lehetővé teszi a szűrési program megvalósítását, melyet a helyi egészségfejlesztési irodával együttműködve terveznek - tudatta.

Az SZTE szeretne egy olyan szűrőkamiont is üzembe állítani, amely alkalmas a leggyakoribb népbetegségek felderítésére. A kistelepüléseket kiszolgáló járműben rendelkezésre állna a többi közt egy alacsony-dózisú CT a tüdődaganatok felismerésére, mammográf és kardiológiai ultrahang is - mondta a kancellár.

Az érintett településeken élők személyre szabott szűrési tervet kapnak. A 20-70 év közöttieknek, tízévenkénti bontásban, illetve nemtől függően a megfelelő vizsgálatok elvégzését javasolják - közölte, hozzátéve az elváltozások gyanúja esetén az egyetem a páciensek segítségére lesz a betegút szervezésében is.

A szűrőprogramot legalább öt évre tervezik, annak érdekében, hogy az elért eredmények tudományos szempontból értékelhetőek legyenek - tudatta a szakember.

Fendler Judit kifejtette, a felmérések szerint legfeljebb 20 százalékban határozza meg az egészségügyi állapotunkat az egészségügy. A kutatások alapján a várható élettartam növelésének legalkalmasabb eszköze a szűrés.

A kancellár szerint a tapasztalatok azt mutatják, amennyiben megszervezik a szűréseket, "kézen fogják" az embereket, helybe viszik a lehetőséget, jelentősen javítható a részvételi arány. Példaként a Bálint Sándor Jólléti Program indítását említette, amikor egy héten át a Ruzsára telepített szűrőkamionban az helybeliek ötvenféle szűrővizsgálaton vehettek részt, azonnali szakmai kiértékeléssel és életmód-tanácsadással, és több mint hatszázan jelentek meg az előre egyeztetett időpontokon.