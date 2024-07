A brüsszeli szélsőség hadat üzent a békemissziónak

A brüsszeli korrupt szélsőséget a háborúban tette érdekeltté az atlanti tengely. Ezért a harácsolásukat nehezítő Orbán-i békemisszió ellen dühödten szitkozódnak.

2024. július 12. 13:01

Támadólag, kritikusan, némelyek hisztérikusan reagáltak a magyar miniszterelnök békemissziójára - mondta Deutsch Tamás pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy látja, hogy ennek két oka van. Az egyik, hogy az európai vezetők többsége háborúpárti, egyre több fegyvert és pénzt akarnak Ukrajnába juttatni. A másik ok, hogy saját háborúpárti álláspontjuk talapzatának tekintik, hogy a békéhez csak a háború vezethet.



"A magyar miniszterelnök missziója ezt az álláspontot cáfolta, semmisítette meg" - tette hozzá.



Deutsch Tamás elmondta: aktív diplomáciai lépésekkel lehet tenni a béke érdekében, erre mutatott példát Orbán Viktor békemissziója. A politikus reményét fejezte ki, hogy ez a békemisszió a nagyhatalmakat is a béke felé tereli.



Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választás megmutatta, a világban szuverenista, patrióta folyamat zajlik.



Európai szintű győzelemnek nevezte a Patrióták Európáért frakció megalakulását, amely az Európai Parlament harmadik legerősebb tömörülése.



Kérdésre válaszolva a fideszes politikus azt mondta: reális esély van az Egyesült Államokban Donald Trump győzelmére, amivel a világpolitikában is szuverenista, patrióta fordulat valósulhat meg, ami közelebb visz az ukrajnai háború befejezéséhez.



Deutsch Tamás megítélése szerint az elkövetkező időszakban tovább erősödhet a Patrióták Európáért frakció, de még fontosabbnak nevezte, hogy komoly, érdemi, stratégiai együttműködés valósulhat meg a Giorgia Meloni vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójával, mellyel együtt már az Európai Parlament második legnagyobb erejét alkotják.



Azt mondta, megkerülhetetlen politikai erőcsoport jött létre az Európai Parlamentben.



Deutsch Tamás kitért a tagállami parlamenti választásokra is. Megítélése szerint jó esély van arra, hogy Csehországban és Ausztriában is győznek a patrióták, de az is elképzelhető, hogy Franciaországban fél-egy éven belül újabb parlamenti választások lesznek, amiből kormányképes erőként kerülhet ki Marine Le Pen Nemzeti Tömörülése, amely ugyancsak tagja a Patrióták Európáért frakciónak.



Ezáltal az Európai Tanácsban is jobboldali előretörés valósulhat meg - mondta Deutsch Tamás, aki bizonytalannak nevezte, hogy megkapja-e a támogatást Ursula von der Leyen az Európai Bizottság további vezetésére, de átrendeződés esélyét látja a biztosok körében is.

