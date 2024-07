Magyar edző válhat nemzetközi hírességgé

Pető Tamás a magyar labdarúgás új edzőreménysége. A Fehérvár mestere nemzetközi mezőnyben mutathatja meg képességeit. A magyar szurkolók már nem „csak" a koronázó város csapatának, hanem magyar edzőnek is szoríthatnak. Legyen magyar híresség is a futballedzők sorában.

2024. július 30. 10:30

Pető Tamás – vehir.hu

A Fehérvár FC idegenbeli sikerével 2-1-es előnyről várja a szerdai visszavágót az azeri Szumgajit ellen a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában.

A magyar csapat nem kezdte jól az első felvonást, de sikerült fordítania, miután riválisa egy kiállítás miatt hatvan percen át emberhátrányban futballozott. Az is a Fehérvár malmára hajthatja a vizet, hogy ezúttal az ellenfélnek kell megküzdenie a hosszú utazás és az időeltolódás következményeivel, ami fáradtságot és enerváltságot okozhat, ahogy az múlt héten a magyarok játékán is tapasztalható volt eleinte.



Noha az NB I legutóbbi negyedik helyezettjétől számos kulcsjátékosa és vezetőedzője is távozott a nyáron, az új tréner, Pető Tamás irányításával nem sikerült rosszul a szezonkezdet, tekintve, hogy az azerbajdzsáni győzelmet és a hosszú hazautat követően Kecskeméten gól nélküli döntetlennel kezdte a magyar élvonal 2024/25-ös idényét. A veretlenség megőrzése pedig ezúttal továbbjutást érne.



Ennek elérésében a tapasztalat is segítheti az átalakult Fehérvárt, mert amíg a piros-kékek többnyire résztvevői az európai kupasorozatoknak, addig a Szumgajit története során mindössze harmadszor futballozhat európai színpadon. Az előző két alkalommal sok sikerélménye nem volt, ugyanis 2021-ben és 2022-ben is elvesztette első párharcát a macedón Shkëndija, illetve a szerb Cukaricki ellen, azaz még soha nem jutott tovább.



A párharc győztese a ciprusi Omonia és a georgiai Torpedo Kutaiszi csatájának továbbjutójával csap össze a harmadik körben - az első mérkőzést odahaza az Omonia nyerte 3-1-re -, a vesztes pedig búcsúzik a nemzetközi porondtól.



A szerdai összecsapást a Duna 19 órától élőben közvetíti.

MTI