Kedd délelőtt indulhat újra a vonatközlekedés a Keleti pályaudvarnál

2024. augusztus 26. 13:56

Bár nem az összes vágányon, de kedden délelőtt helyreállhat a közlekedési rend a Keleti pályaudvaron, miután ott vasárnap kisiklott a Claudius Intercity – mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón a MÁV elnöke. Pafféri Zoltán hozzáfűzte, a baleset elhárítása után felmérés történik és a műszaki okok felmérése, amelyek a balesetet beköveztét okozhatták, a baleseti helyszín helyreállítása csak ezt követően történik meg.

Arról is beszélt, hogy találtak rá megoldást, hogy ne kelljen a felsővezetékeket elbontani, majd darukat hozni és aztán a vezetékeket utóbb visszaépíteni, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy viszonylag gyorsan újrainduljon a vasúti forgalom. A mentésről elmondta: emelőkkel a földről tették vissza mind az öt kocsit, most helyezik vissza az utolsót. Az utazóközönséget arra kérte, hogy tájékozódjanak a közlekedési helyzetről a MÁV közösségi oldalán és az applikáción. Azt, hogy konkrétan mi a baleset kiváltó oka, jelen pillanatban a rendőrség, közlekedésbiztonsági szervezet, illetve a MÁV vasútbiztonsági szervezete vizsgálja, ebből most felelőtlenség lenne bármi további konkrétat mondani – fogalmazott Pafféri és hangsúlyozta, a vizsgálatok lezárása után fognak további konkrétumokat közölni. Hozzáfűzte, most azon dolgoznak, hogy a kár helyreállítása mielőbb megtörténjen és legkésőbb kedden délelőtt a forgalomnak visszaadják a Keleti pályaudvart.

Németh Réka, a MÁV pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese azzal egészítette ki, hogy a váltó egyik alkatrésze tört el, de azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy ez ok vagy okozat. Emiatt soron kívül vizsgálnak át minden váltószerkezetet. Beszámolt arról is, ezt a váltót július 30-án vizsgálták, akkor nem volt gond vele, a forgalom újraindításának egyetlen akadálya most a pálya állapota, ugyanis a biztosítóberendezések működnek. Hogy a váltó hány éves volt, annak nincs jelentősége – fűzték hozzá.

