Kibertámadás Hollandia ellen

Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal szerdán, Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat, a fennakadások a parti őrséget és a katasztrófavédelmet is érintik. Az üzemzavar mögött vélhetően a védelmi minisztériumban keletkezett informatikai hiba áll.

Laurens Bos, a tárca szóvivője elmondta, a hibát egy olyan hálózatban észlelték, amelyet a holland kormányzati szervek is használnak, a repülőtér - ahol több ezer utast érintenek a járatkimaradások - pedig azért érintett, mert a létesítményt a légvédelem is használja.



A nemzetközi piacvezető TUI német utazási iroda bejelentette, hogy az általa üzemeltetett járatok utasait - buszokkal - a brüsszeli repülőtérre szállítja, néhány gépet pedig az amszterdami Schiphol repülőtérre irányítottak át.



A légikikötő bejelentette, hogy várhatóan délután öt óra előtt már biztos, hogy nem áll helyre a forgalom.



A parti őrség mellett az útlevelek és a határok ellenőrzéséért felelős repülőtéri és kikötői hatóság is üzemzavarokat jelentett.



Utrecht város katasztrófavédelme bejelentette, hogy az üzemzavar miatt megszakadt a kapcsolat a segélyszolgálatok kommunikációs rendszerei között. Hozzátették, hogy a 112-es segélyvonal mindazonáltal továbbra is elérhető, illetve a nem sürgős esetekre fenntartott vonal is.



Fennakadásokat jelentettek a kormányzat DigiD nevű, az elektronikus közigazgatási ügyintézésre fenntartott oldaláról is, amelyen át a többi között az adóhivatallal is fel lehet venni a kapcsolatot, továbbá társadalombiztosítási ügyeket lehet intézni.



Az NlTimes című holland hírportál a holland közegészségügyi hivatalra hivatkozva azt közölte, jelenleg nehézségekbe ütközik a Covid-19 elleni oltásra történő online időpontfoglalás is; a hivatal szerint a fennakadás elsősorban a mobiltelefon-felhasználókat érinti.



A nap folyamán megszólalt az ügyben Dick Schoof miniszterelnök is; mint mondta, egyelőre nem tudják, miféle problémával állnak szemben, és csak az okok kiderítése után tudják felmérni, mennyire aggasztó a helyzet.



Ruben Brekelmans védelmi miniszter kiemelte: amíg "100 százalékos bizonyossággal nem állapítják meg" a hiba okát, nem kíván találgatásokba bocsátkozni, ám elmondta, "egyáltalán nem zárnak ki" egy esetleges kibertámadást sem. Hozzátette: folyik annak felmérése, mely szervezetek - köztük külföldiek - érintettek az üzemzavarban és leszögezte: a védelmi tárca "minden erejével" a hiba elhárításán dolgozik".



Sajtóinformációk szerint a védelmi tárca hibáért felelős számítógépes hálózata köti össze a minisztérium összes, 180 egységét, illetve országosan 70 más szervezetet.





