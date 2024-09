Tisztességes kapcsolat fenntartása Oroszországgal

A tárcavezető az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval folytatott megbeszélését követően arról számolt be, hogy Magyarországnak érdeke a tisztességes és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat fenntartása Oroszországgal.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) megbeszélést folytat Szergej Lavrovval, Oroszország külügyminiszterével (b) az az ENSZ Közgyűlése 79. ülésszakának idején New Yorkban 2024. szeptember 25-én.



Magyarországnak érdeke a tisztességes és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat fenntartása, sőt az együttműködés fejlesztése is Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter helyi idő szerint szerda este New Yorkban.

Leszögezte, hogy az orosz diplomácia vezetője mindig igyekezett teljesíteni a magyar kormány kéréseit, pozitívan és nyitottan áll a felek számára fontos kérdések megoldásához.

Kitért ezután arra is, hogy Oroszország mindig része lesz a közép-európai valóságnak, ezért hazánk nem engedheti meg magának, hogy lemondjon a kapcsolattartásról.

Lényegesnek nevezte a kétoldalú együttműködés fejlesztését a nemzetközi szankciók által nem érintett területeken, és üdvözölte, hogy előző héten számos vállalat képviselője részt vett a magyar-orosz üzleti fórumon Budapesten, ami jól mutatja a fogadókészséget erre.

Szijjártó Péter tudatta, hogy a paksi bővítés újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen megkezdődött a teljes talajkiemelés, idén pedig földbe kerülhet az első beton is. A tájékoztatása szerint ez az utóbbi azért is kulcsfontosságú lépés a beruházás szempontjából, mert a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint az első beton öntésétől számíthat az épülő létesítmény kivitelezés vagy építés alatt álló atomerőműnek.

Emellett a magyar kormány a már meglévő négy paksi reaktorblokk üzemidejének meghosszabbítását tervezi, és ebben is számít az orosz fél együttműködésére.

Ennek nyomán a jövőben hetven százalék körülire emelkedhetne a nukleáris energia részaránya a hazai áramtermelésben. Ez óriási függetlenséget biztosítana a nemzetközi energiapiacoktól, márpedig ennek fontosságát az elmúlt évek demonstrálták- fejtette ki.

A miniszter méltatta Oroszország rugalmasságát a kőolajszállítások biztosítása terén is, miután nemrég Ukrajna egy intézkedése veszélybe sodorta a tranzitot a Barátság vezetéken keresztül, nehéz helyzetbe hozva Magyarországot és Szlovákiát.

Az ügyet végül az orosz szállítók rugalmassága révén sikerült rendezni, így továbbra is érkeznek a teljes mennyiségek - tudatta.

Az ukrán külügyminiszter jövő heti budapesti látogatásával kapcsolatosan elmondta, hogy a kisebbségi jogok kérdése mindenképp napirenden lesz, ugyanis Kijev 2015 óta megfosztotta a magyar közösséget az addigi jogai egy fontos részétől az anyanyelvhasználat terén.

"És nekünk igen világos elvárásunk, hogy a nemzeti kisebbségekre vonatkozó szabályok tekintetében vissza kell térnünk oda, ahol 2015 előtt voltunk" - szögezte le.

Majd hozzátette, hogy emellett szó lesz többek között a gazdasági, a közlekedési és az infrastruktúra-fejlesztési együttműködésről is.

"És természetesen nem leszek szégyellős kifejezni békepárti álláspontunkat, s azon reményünket, hogy minél előbb véget érhet a háború, létrejöhet a tűzszünet, megkezdődhetnek a béketárgyalások és az emberek élete biztonságba kerülhet" - mondta.

