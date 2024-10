Brüsszel kereskedelmi hidegháborút hirdet

2024. október 3. 17:56

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a kormány kihelyezett ülésén Geszten 2024. október 3-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A kihelyezett kormányülés helyszínén tartott Kormányinfón a miniszter hangsúlyozta, az elmúlt három napban felmérték a magyar és az európai gazdaság helyzetét, kilátásait. Kifejtette, a világgazdaság a koronavírus-járvány és a háború hatására alapvetően megváltozott, ez az új helyzet pedig új válaszokat és gazdaságpolitikát kíván.

Magyarország ki akar maradni a Brüsszel és Nyugat-Európa által hirdetett "kereskedelmi hidegháborúból", helyette a gazdasági semlegesség politikáját követi - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a Békés vármegyei Geszten. Gulyás Gergely közölte: a kormány a következő években kiemelt feladatának tekinti a megfizethető lakhatást, a gazdasági növekedésen alapuló gyors béremeléseket és a kis- és közepes vállalkozások (kkv) méretugrását.

"Sajnos azt látjuk, hogy Brüsszel és Nyugat-Európa kereskedelmi hidegháborút hirdet" - fogalmazott, hozzátéve, ez Magyarország számára rendkívüli veszélyeket rejt, mert a magyar gazdaság exportvezérelt, és egy ilyen hidegháború elzárja az országot a piacoktól és a befektetési lehetőségektől.

Magyarországnak új exportpiacokra és fejlett technológiára van szüksége a világ minden részéről - rögzítette.

A miniszter közölte, a magyar válasz erre a helyzetre a gazdasági semlegesség, amely lehetővé teszi a sokkal dinamikusabb és gyorsabb növekedést. A következő években az a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6 százalék között növekedjen - mondta.

Szerinte ha ezt a növekedést el tudja érni az ország, az önmagában jó hatással van a fizetésekre, a költségvetési bevételekre és igazolja a kormány gazdaságpolitikájának sikerességét.

Hozzátette: a gazdasági növekedést konkrét programok is segíteni fogják. Korábban már bejelentették a munkáshitel bevezetését, a tőkejuttatást a kkv-nak és a családi adókedvezmény megduplázását 2026. január 1-jéig - közölte.

Gulyás Gergely a további feladatok között említette a megfizethető lakhatás kapcsán a kollégiumi férőhelyekre és a fiatalok lakhatására hirdetett programot. Elmondta, Magyarország sajátos helyzetben van. Szemben Nyugat-Európa számos országával, Magyarországon az általános lakhatási jogcím a tulajdon, azaz kevesebb a bérlet, lényegesen több a tulajdon - fejtette ki.

A miniszter azt mondta, mivel a lakások ára jelentős mértékben emelkedett az elmúlt években, különösen a fiataloknak jelent komoly nehézséget a lakhatás biztosítása.

Hozzátette: a nemzetgazdasági miniszter azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja meg a lakbérszabályozásra vonatkozó nemzetközi gyakorlatot, beleértve az Airbnb szabályozásával kapcsolatos gyakorlatot is.

Gulyás Gergely közölte, a következő két év kiemelt feladata lesz a kormánynak a lakásépítés gyorsítása, a megfizethető lakhatás biztosítása.

Elmondta, azt szeretnék, ha a munkaadók és munkavállalók többéves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését.

A kkv-kkal kapcsolatban azt mondta, a következő két évben szeretnék a nagyságrendi előrelépés lehetőségét biztosítani, ezért a tőkejuttatás mellett további ösztönzőket is be fognak vezetni. Szintén a nemzetgazdasági miniszter feladata, hogy a következő két-három hétben ezt kidolgozza - tette hozzá.

Jelezte, ezek a gazdaságpolitikát érintő programok részét képezik a november első tíz napjában az Országgyűlésnek benyújtandó jövő évi költségvetésnek. Mivel a büdzsét a parlamenti benyújtása előtt a Költségvetési Tanácsnak is véleményeznie kell, ezért a programok részletes szabályait október végéig ki fogja dolgozni a kormány, ezért "megfeszítetten" fog dolgozni - mondta.

Gulyás Gergely közölte: a kormányülésen valamennyi tárca beszámolt arról a munkáról, amit a törvényhozási ciklus eddigi részében elvégzett, és arról, mit tud vállalni, elérni a következő másfél-két évben.

Ennek megfelelő feladatszabást határozott meg a kormány valamennyi tárca esetén, ezek szintén a költségvetés részei lesznek - mondta, hozzátéve, hogy ezekről a Kormányinfón alkalomról alkalomra részletekbe menően be fognak számolni.

A kormány elindította a Digitális Állampolgárság Programot, amellyel - többek között - már mobiltelefonon is lehetséges személyazonosságot igazolni - közölte a kormányszóvivő. Vitályos Eszter elmondta: az alkalmazásban minden személyes és gépjármű-adat megtalálható egy helyen, illetve néhány gombnyomással foglalható időpont a kormányablakba.

Eddig már 176 ezer letöltése van az alkalmazásnak, az év végére szeretnék elérni a 400 ezret - ismertette, arra bíztatva mindenkit, hogy töltse le az alkalmazást a www.dap.gov.hu oldalról.

A kormányszóvivő azt is elmondta, hogy a kihelyezett kormányülésen a kormánytagoknak is lehetősége nyílt arra - a kormányablak munkatársai segítségével -, hogy helyben regisztráljanak az alkalmazásba.

Arról is beszámolt, hogy az elmúlt néhány hétben több mint 26 milliárd forint összegben valósultak meg beruházások Magyarországon. Ismertette: 3,6 milliárd forintból óvoda- és bölcsődeépítések és felújításokat végeztek el, valamint több mint kétmilliárd forintból közlekedésfejlesztési beruházásokat és kisebb útfelújításokat is megvalósítottak.

Beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban befejeződött 11 településfejlesztési projekt is csaknem 1 milliárd forintos támogatási összeggel. Kecskeméten elkészült a Kölyökdomb játszótér 300 millió forint támogatásból, Komlón szintén játszótér épült 100 millió forint támogatással, Harkányban pedig új játszótér épült és a sportcsarnok is megújult 210 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós és hazai forrás segítségével - sorolta.

MTI