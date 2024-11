A Kijev ellen Hamburgban a Fradi győzelemre tör

„Az összes meccsen három pontért küzdünk” – jelentette ki az 51 éves szakember, aki hozzátette: a játék dinamikája változtathat ezen, de terveik szerint a forduló után már hatpontos lesz a zöld-fehér csapat.

2024. november 6. 19:22

Csütörtökön Hamburgban, a Dinamo Kijev ellen folytatja Európa-liga főtáblás szereplését a Ferencváros. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Pascal Jansen vezetőedző a két csapat helyzetéről beszélt, Cristian Ramírez pedig reméli, hogy kifizetődik az elmúlt hetek kemény munkája.

A Dinamo Kijev egyelőre pont nélkül áll az Európa-liga főtábláján, de három topligás klub – Lazio, Hoffenheim, AS Roma – ellen maradtak alul. Pascal Jansen, az FTC vezetőedzője szerint most is egy újabb kemény ellenfelük lesz.

„Minden egyes ellenfél erős az Európa-ligában, ez a Ferencvárosra is igaz” – vélekedett.

A holland tréner szerint egy holnapi győzelem fontos lenne ahhoz, hogy versenyben maradjanak a továbbjutásért vívott harcban.

„Mi is szoros mérkőzéseket játszottunk, két szűk vereség és egy győzelem a mérlegünk. Fontos, hogy játékban maradjunk a főtáblán, ezért fogunk küzdeni holnap” – mondta.

Jansen kitért arra is, hogy mi a közös a Fradiban és a Dinamo Kijevben.

„Az ellenfélnek két arca van: egy, amit a saját bajnokságában mutat és egy, amit az európai kupaporondon. Ilyen szempontból hasonló a két csapat helyzete, mert mi is dominálunk a saját bajnokságunkban, nemzetközi szinten pedig megpróbáljuk megvetni a lábunkat.”

A Dinamo Kijev otthonától távol, Hamburgban fogadja a Ferencvárost. Cristian Ramírez szerint a Ferencváros szempontjából előnyös, hogy semleges helyszínen játssza idegenbeli mérkőzését a csapat.

„Egy játékos számára mindenképp élvezetes szurkolók előtt játszani. Abban biztos vagyok, hogy így is fogjuk élvezni az atmoszférát” – fejtette ki véleményét arról, hogy az 51 ezer néző befogadására alkalmas Volksparkstadionba várhatóan 4-5 ezer főt várnak a csütörtöki mérkőzésre. „Arra koncentrálunk, hogy elvégezzük a saját munkánkat és megmutassuk, min dolgoztunk az elmúlt hetekben.”

A Dinamo Kijev–Ferencváros El-mérkőzést csütörtökön 21 órától élőben közvetítjük az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

A Ferencváros El-főtáblás programja:

1. forduló (szeptember 25.)

RSC Anderlecht – Ferencvárosi TC 2–1

2. forduló (október 3.)

Ferencvárosi TC – Tottenham Hotspur 1–2

3. forduló (október 24.)

Ferencvárosi TC – OGC Nice 1–0

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev – Ferencvárosi TC

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencvárosi TC – Malmö FF

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK FC – Ferencvárosi TC

7. forduló (január 23.)

21.00: Eintracht Frankfurt – Ferencvárosi TC

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencvárosi TC – AZ Alkmaar

