Anyatigrisként tértem vissza a politikába

2024. november 17. 16:47

Az én gyerekemet csak háttal mutatom meg, ez az én döntésem. Én nem akarom, hogy a gyermekem közéleti szereplő legyen, nem azért, mert bármit titkolnék, hanem mert azt gondolom, hogy én vagyok a közéleti szereplő; fotó: Juhász Hajnalka/Facebook

„Ha én nem harcolok a kereszténydemokrata értékekért, a gyermekvédelemért, a liberális politikai világ uralta szexuális jogok ellen, akkor sokkal nehezebb világot hagyok a fiamra. Ez a fajta anyai felelősség bátor anyatigrissé tett a politikában” – fogalmazott portálunknak adott nagyinterjújában Juhász Hajnalka. A KDNP alelnöke beszélgetésünkben többek közt elmondta, tudatos döntés volt, hogy kisfiát csak hátulról mutatja meg követőinek, és hogy gyermeke születése után érték nagyon fájó, személyeskedő kommentek. Ugyanakkor beszélt terveiről vármegyeelnöki terveiről, a nők közéleti szerepének megerősítéséről, sőt elárulta azt is, melyik ellenzéki képviselő volt az, aki meglepte a babáját egy ingecskével.

Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő, a KDNP alelnöke, a Külügyi Bizottság alelnöke, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának a tagja, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága magyar elnöksége prioritásaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a KDNP Pest vármegyei elnöke… – és immáron anya is. A Vasárnap.hu nagyinterjújában az anyai örömök mellett vall belső változásáról, a közösségi média kihívásairól, terveiről és egymás tiszteletének fontosságáról.

– Változott-e a politikusi hozzáállásod azután, hogy gyermeked született, máshol vannak-e például a hangsúlyok?

– Úgy érzem, hogy politikusként sokkal keményebb és bátrabb lettem, mert amikor szülővé válik az ember, akkor a felelősségérzete hatványozottan megnő. Azok az alapértékek, amelyekért eddig harcoltam, annak a fontossága, megőrzése csak megerősödött bennem. Ha én nem harcolok a kereszténydemokrata értékekért, ha nem harcolok a gyermekvédelemért, ha nem harcolok a liberális politikai világ uralta szexuális jogok ellen, akkor sokkal nehezebb világot hagyok a fiamra. Ez a fajta anyai felelősség, amivel a politikai gondolkodásmódom kiegészült, ez bátor anyatigrissé tett a politikában.

– Akkor ezek szerint van, amire anyatigrisként ugrasz…

– A XXI. század politikusának határozott politikusnak kell lennie, mert a többségi liberális elittel szemben kell felvennie a küzdelmet. Ugyanakkor nagyon érzékenyen érintenek a gyermekek manipulálását célzó médiatartalmak, internetes oldalak és ebben mindig van és lesz feladatunk Az olyan tartalomgyártók, mint a Netflix vagy az HBO GO az érzékenyítés terepévé tették platformjaikat, és tudom, hogy el fog az a pillanat jönni, amikor az én gyermekhez is eljutnak ezek.



– A mindennapjaidat hogyan változtatta meg a gyermeked érkezése?

– Ami nagyon változott még, hogy hatékonyabb lettem. A feladataim nyilván nem csökkentek, hanem nőttek azzal, hogy édesanya lettem, de anyaként is tudom teljesíteni, amit a politikában felvállaltam. Amikor megszültem a gyermekemet és bementem a Parlamentbe, sokan támadtak a közösségi oldalamon, hogy nem vagyok otthon és nem vagyok jó anya. Ha meg otthon voltam, azzal támadtak, hogy nem végzem a dolgom politikusként. A gyermekem születése előtt bő egy hónappal még bent voltam a parlamentben és kevesebb, mint két hónapon belül már újból bent ültem. Az anyaságnak női közéleti szereplőként nagyon összetett megfelelni, mi, nők tűzhelyek vagyunk a családban, de nemcsak a nőknek nehéz a politikában, azoknak az édesapáknak is, akiknek megszületik a kisbabájuk. De, hogy a helyzetet érzékeltessem, képviselőtársaim között legendaként terjed az a történet, amikor a jogállamiság heves vitájában, amelyben minket támadtak felszólaltam az Európai Parlamentben, utána pedig a szünetben hívott a dadám, hogy a kisbabámnak nem találja a cumiját, és a férjemmel ketten közösen Skype-on kerestük meg. Megtaláltuk a cumit az ágy alatt, megnyugodott a kisfiam, visszaaludt, és én visszamentem a második szekcióba felszólalni. Estére pedig már otthon voltam.

– Van olyan kritika, ami már nem tudja felborzolni az idegeidet?

– Lehet, hogy régebben fájt, amikor konzervatív, régi, porosnak tűnő kereszténydemokrata politikusnak neveztek, de ez már lepereg rólam. Egyáltalán, a magát a kereszténydemokrácia értékét, fontosságát, jelentőségét megkérdőjelező kritikák is leperegnek. Ebben persze az is megerősít így utóbb, hogy a KDNP egy nyolcvan éves múltra visszatekintő párt. Csinálja ezt utánunk bármely ország bármely pártja a 27 tagállam valamelyikében. Azok a kritikák is leperegnek rólam, amelyek a magyar kormány kemény migrációs politikáját pellengérezik ki, de ezt inkább az Európában zajló negatív tendenciáknak tudom be. Most már inkább én mondhatom, hogy ébredjenek fel a többiek, akik eddig még nem tették. Holland politikusok két évvel ezelőtt egy delegációs találkozó során belém álltak, és rendkívüli mértékben támadták a hazámat, és személyesen azokat, akik ott ültek velük szemben. Ma meg már Hollandia az egyik legkeményebb migrációs szigorítást viszi véghez. A poltikában 24 óra alatt is nagyot tud fordulni a világ.





Az első kereszténydemokrata női közéleti képzés megnyitóján Budapesten, a Slachta Margit Egyetemi Szakkollégiumban; fotó: MTI/Bruzák Noémi



– Hogyan kezeled a közösségi médiát a gyermeked születése után? Egyes celebek például sportot űznek abból, hogy a csemetéik mindennapjait a közönség elé tárják…

– Az én gyerekemet csak háttal mutatom meg, ez az én döntésem és tiszteletbe tartom azokat, akik máshogy döntöttek ebben a kérdésben, ez mindenkinek az egyéni joga. Én nem akarom, hogy a gyermekem közéleti szereplő legyen, nem azért, mert bármit titkolnék, hanem mert azt gondolom, hogy én vagyok a közéleti szereplő, ez az én döntésem és minden kritika, vagy dicséret az hozzám jöjjön, és őt meg tudjam védeni. És vannak nagyon személyeskedő és nagyon fájó kommentek is. Mindenki mondja, hogy ne olvassuk ezeket, de néha mégis a szemünk odafut egy olyan kommentre, amelyben az én vagy a gyermekem halálát kívánták. Nem lehet olyan közéleti ellentét, amely ilyen aljasságot generál és nekünk sokszor kiméletlen megjegyéseket kell eltűrnünk politikusként, de van egy határ, ez pedig a családunk, amely vörös vonal. Ezek olyan dolgok, amik azt mutatják, a közösségi média nem jó irányba megy, valódi párbeszéd nem tud létrejönni egymás tisztelete nélkül.

– Már csak ezért is kérdezem, hogya a gyermekek születése után például ellenzéki képviselők részéről voltak-e olyan pozitív gesztusok, ami mégis kicsit visszaadta benned annak a hitét, hogy azért van egy nemzeti minimum, mondjuk például a gyerekvállalás, a gyermekszületés, vagy az anyaság, ami felette áll a mindennapok harcainak.

– Szerintem a magyar igazi családcentrikus nép. Egy kisbaba érkezésének mindenki nagyon örül. Nincs ebben különbség a politikában sem. Amikor múltkor behoztam a kicsit a Parlamentbe, szó szerint sorban álltak a kormánypárti képviselőtársaim, hogy láthassák és engem is olyan boldogsággal tölt el, hogy Koncz Zsófi újra babát vár. Azok közül ellenzéki képviselők közül, akikkel vagy az Európa Tanácsban dolgozom együtt, vagy bizottsági szinten, mindenki gratulált, és mindenki örült az én örömömnek. Amikor összefutunk a folyosón ellenzéki képviselőkkel a Parlamentben, akkor mindig megkérdezik, hogy hogy van a kisfiam és hogy tényleg már 15 hónapos. Ez egy jóleső dolog, de azt gondolom, hogy ez egy kölcsönös. Szerintem nem fog megharagudni, ha elmondom, hogy Gurmai Zita például Londonban kisinget vett az én kisfiamnak, és ezek a dolgok, amik borzasztóan jól esnek az embernek. Függetlenül attól, hogy teljesen más oldalt képviselünk, felhívott, hogy „itt vagyok Hajnikám Londonban, és mekkora méretű ingecskét vegyek a kisfiadnak”.

– Időközben friss hír, hogy új pozícióba is kerültél, a KDNP Pest vármegyeelnökének választottak meg. Lehet valami bővebbet megtudni a programodról?

– Megtiszteltetés hogy felkérést és bizalmat kaptam, hogy itt is segítsem a KDNP erősödését. Pest vármegyében 51 KDNP-s alapszervezet van, ami komoly létszám, ezért elsőként az a legfontosabb, hogy minden alapszervezeti elnökkel találkozzam, és meghallgassam őket, hogy mik a helyi problémák, mik a helyi ügyek, és miben tudok én segíteni. Ahány település, ahány alapszervezet, annyi eltérő probléma, a fiatalításnak is fonto szerepet kell szánni. A másik fontos dolog, hogy másfél évünk van a 2026-os országgyűlési képviselői választásokra felkészülni, ami nem olyan sok idő, tehát szeretném feltérképezni, hogy kik azok az emberek, akikre számíthatok és akiknek tudniuk kell, hogy számíthatnak rám. Lényeges, hogy a KDNP a helyi ügyekben is megjelenjen, legyen az környezetvédelem, legyen az helyi víztárolás kérdése, az utak kérdése. A női közéleti szereplést is nagyon szeretném erősíteni, ezért is hoztam létre a KDNP első női kereszténydemokrata közéleti képzését és a két alelnököm személyében is hölgyre esett a válsztás. És nem szabad elfelejteni, hogy az új politikai ellenfél megjelenésével változnak a kommunikációs kihívások, és ehhez alkalmazkodva, felkészülten, egy összezáró, erős csapattal kell nekivágnunk a megmérettetésnek.

– Nagy tapasztalattal rendelkezel az európai szintű politikában is, ezért adódik a kérdés: hogy látod itt a konzervatív keresztény értékrendnek a jövőjét vagy helyzetét például a Patrióták Európáért EP-frakció megszületésével, vagy éppen Donald Trump választási győzelmével összefüggésben?

– A politika változásairól mindig az EKG jut eszembe, hogy egyszer fent, egyszer lent. A liberális erők nagyon sokáig az algoritmus csúcsán álltak, de az amerikai elnökválasztás eredménye élesen azt tükrözi, hogy az emberek kiábrándultak az olyan gondolkodásmódból, amelynek nem az adott nemzet érdeke a legfontosabb. Amerikában a demokratáknak ugyanúgy nem volt fontos a határvédelem, az illegális migráció elleni küzdelem a családért való kiállás, mint a brüsszeli elitnek. Sok olyan kérdésben megosztották a társadalmat, ami nem erősítette az amerikai identitást, vagy amely gyengítette az Európai Uniót és annak országait. Az elmúlt hosszú évek során olyan terhek telepedtek Európa vállára, amelyre csak az elmúlt időszakban egyre erősebben a keresztény konzervatív értékrend tud választ adni: a külső határvédelemre, a nyugat-balkáni bővítésre, a család és gyermekvédelemre, a demográfiai kihívásokra. Ráadásul olyan látványos győzelmet aratott Donald Trump, hogy az európai liberális elit most heteken keresztül depressziós lesz. Látni lehet, hogy az emberek azt akarják érezni, hogy a gazdasággal foglalkozunk, hogy a társadalommal foglalkozunk, a valódi és nem vélt kihívások megtárgyalásával ütjük el az európai parlamenti viták 95 százalékát. Jó érzés megélni, amikor odajön egy portugál patrióta a folyosón az EP-ben, és csak annyit mond: köszönjük, amit Orbán Viktor Európáért tesz, mert mi, portugálok lassan megfulladunk az illegális migránsoktól. Ez egy lassú folyamat, de egyre többen csatlakoznak a Patrióták Európáért frakció elveihez. Most még csak a harmadik legnagyobb frakció vagyunk a parlamentben. Meggyőződésem, hogy idő kérdése, hogy a legmeghatározóbb frakció legyünk az Európai Unióban és a versenyképesség helyreállítására reális perspektívát kínáljunk az ideológiai csatározás helyett a Néppárttal szemben.

