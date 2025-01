Hogyan jön Petőfi Trumphoz?

„A beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett” – írta Petőfi Sándor egy, a maitól egészen különböző korban és évszázadban, és ez az örökérvényű igazság mennyire helytálló egy másik kontinensen is. Míg a leköszönő amerikai elnök csak beszélt a háború folytatásáról, mint lehetséges demokrata „megoldásokról”, addig Donald Trump többet tett a békéért, mint számos elődje összesen. Az Ábrahám-megállapodásokkal letette a névjegyét, amely először hozta meg a béke reményét a Közel-Keleten. Most másodszorra is elnöknek választotta az amerikai nép.

2025. január 21. 08:53