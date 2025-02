Az Európai Unió nagyon nagy bajban van

2025. február 12. 15:52

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) és Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke a tárgyalásuk után a Karmelita kolostorban tartott sajtótájékoztatón 2025. február 12-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Ha mindaz, amit az Alternatíva Németországért (AfD) képvisel, megvalósulna, jót tenne Magyarországnak - jelentette ki a miniszterelnök az Alice Weidellel, a párt társelnökével közösen tartott szerdai sajtótájékoztatóján Budapesten.

Orbán Viktor a német politikussal a Karmelita kolostorban folytatott megbeszélés után kiemelte: az AfD összes fontos programpontja, a migrációtól az energiapolitikáig, olyan, ami hasznára válna Magyarországnak.

Megjegyezte, az Alice Weidellel való találkozónak van egy pikantériája, az AfD nem az a párt, amelynek vezetőjét minden európai országban fogadni szokták a miniszterelnökök, de "épp itt az ideje, hogy ezen változtassunk".

A miniszterelnök kiemelte, a német-magyar kapcsolatok speciális kapcsolatot jelentenek Európán belül. Magyarország sokkal könnyebben boldogulna, ha Németország sikeres lenne, a két gazdaság ugyanis nagyon szoros kapcsolatban van egymással.

Várjuk azt az új korszakot, amikor Németország újra sikeres lesz, és a német siker farvizén, a magyar gazdaság is extra dinamikához juthat - fogalmazott.

Orbán Viktor elmondta: beszéltek Alice Weidellel Európáról, és ebben a témában ő volt radikálisabb. A miniszterelnök meggyőződése szerint az Európai Unió nagyon nagy bajban van. Bajban van a politikája tartalma miatt és amiatt, ahogyan azt meg akarja valósítani.

"Amit ma Brüsszelben művelnek, az a világgazdasági vetélytársakkal szemben vereségre ítél bennünket" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a mostani politikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani.

"A legfontosabb, hogy lássuk be, hogy a green deal az halott", nem lehet megreformálni, "egész egyszerűen el kell felejteni" - fogalmazott.

Hozzátette: zöld megközelítésre szükség van, a klíma is fontos, de a green deal, ahogy azt összerakták, "tönkretesz bennünket", mert ennek eredménye, hogy az áramért kétszer-háromszor, a gázért háromszor-négyszer magasabb árat fizetünk, mint az amerikai versenytársaink. Ezt a versenyt nem lehet megnyerni - jelentette ki.

Orbán Viktor azon meggyőződését fejezte ki, hogy az energiaszankciókat meg kell szüntetni, az atomenergia negatív diszkriminációját fel kell számolni. Az energiaszállítási útvonalakat, amelyeket lezártak, újra ki kell nyitni, és az energiaforrások, amelyeket kiiktattak, ismét bevonandók az európai gazdaságba - sorolta.

Értékelése szerint már most is vannak látható bajai az európai gazdaságnak, de ahogy a magyarok mondják, most jön a feketeleves. Az elhibázott európai gazdaságpolitikának, különösen az elhibázott green dealnek az igazán fájdalmas következményei még csak most következnek - összegzett.

Kiemelte, az Európai Unió azért van nagy bajban, mert az emberekkel szemben próbál politikát csinálni.

Úgy fogalmazott: miközben az emberek egyértelműen nem akarnak migrációt, Brüsszel "promigráció" álláspontot képvisel. Az emberek többsége Európában békét akar, az Európai Unió meg háborút akar nyerni Oroszország ellen.

Az európai emberek meg akarják védeni a fizetésük vásárlóerejét, a középosztályt támogató politikát akarnak, és amit kapnak, az ennek az ellenkezője, egyre szegényebbek lesznek.

Összegzése szerint van egy tartalmi, szakpolitikai és egy demokrácia-probléma. Ha egy uralkodó elit nem hajlandó tudomást venni arról, hogy mit várnak tőle az emberek fontos kérdésekben és nem hajlandó ezt a demokratikus akaratot beépíteni a saját politikájába, akkor ott demokrácia-probléma van.

A szakmai, tartalmi és demokratikus hatalomgyakorlási probléma ma együtt van jelen Európában, és ha ez így megy tovább, nem tudni, ki fogja megmenteni az Európai Uniót - mutatott rá a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy Magyarország az egyetlen ország Európában, amely az orosz-ukrán háborúban a kezdetektől fogva a béke oldalán áll, ezt a háborút mi rossz háborúnak tartjuk. Felidézte, hogy az első pillanattól kezdve a háború elszigetelését ajánlották az Európai Uniónak.

"Szigeteljük el, limitáljuk és még mielőtt eszkalálódna, embrionális formájában tegyük kezelhetővé" - fogalmazott, hozzátéve: ennek az ellenkezőjét választotta az EU. Háborús ösvényre lépett, kiásta a csatabárdot, befestette magát harci színekkel, és a háborút a saját háborújának nyilvánította. Ezért számolatlanul ömlik az egyébként drága fegyverzet és nagyon drága pénzügyi forrás Európából Ukrajnába egy reménytelen háborúra - közölte.

Jelezte: megismételte az AfD társelnökének, hogy Magyarország továbbra is békepárti, és nagy történelmi változásnak tartja, hogy az Egyesült Államok is békepártivá lett. Ma már nem csak a Vatikán és Budapest képviseli a béke álláspontját, hanem Vatikán, Budapest és Washington is, hiszen az amerikai elnök békepolitikát akar megvalósítani.

Ezt az AfD társelnökének úgy interpretálta, mint egy biztatást és pozitív jelet, amely reményei szerint el is hozza a háború lezárásának minél hamarabbi időpontját. Ez a német gazdaság fölemelkedése, lendületnyerésre mellett a másik nagyon fontos előfeltétele annak, hogy a magyarok könnyebben boldogulhassanak Magyarországon - mondta.

Hozzátette: elmondta az elnöknek azt is, hogy Magyarország nem tudja megmenteni az Európai Uniót. Ezt a franciáknak és a németeknek kell megtennie, nekünk meg azon kell dolgoznunk, hogy Magyarország sikeres és erős legyen. Ha van Európai Unió, akkor úgy, ha nincs, akkor anélkül is - jegyezte meg.

Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor leszögezte: a németekről és Németországról a tisztelet hangján beszél, egyetlen kérdést leszámítva, az pedig a migráció.

"Kis híján tönkretettek bennünket" - idézte fel, hozzátéve: migráció szempontjából Magyarország úgy nézne ki, mint Németország, ha engedtünk volna annak a nyomásnak, amit 2015-öt követően a németek és a brüsszeliek együtt gyakoroltak ránk, később kiegészülve az amerikai demokratákkal.

MTI