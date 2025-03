Kedvez a piaci helyzet a lakásépítőknek és lakásfelújítóknak

2025. március 17. 11:00

Az építésgazdaságban tapasztalható piaci körülmények kedvező lehetőséget teremtettek a lakás építtetők és felújítók számára az idei évben. Az építőanyagok és kivitelezői kapacitások elérhetősége, a kiaknázható támogatási források, kedvezményes finanszírozási lehetőségek és várható ár trendek alapján is kijelenthető, hogy a piacon a legjobb pillanat most van az építkezésre, felújításra. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által frissen közzétett piaci helyzetelemzésében a gyártók, kereskedők és kivitelezők véleménye összecseng - jelentette a Gondolának az ÉVOSZ.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke - MTI

A szakszövetség meglátása szerint a támogatási programok bürokratikus folyamatainak egyszerűsítésével, valamint az igénybe vevők körének további kiszélesítésével pozitív fordulatot vesz a lakásépítés és lakásfelújítás. Az ehhez szükséges kamattámogatott hitel és beruházást támogató tőkeprogramok elindulása az év második felétől fokozatosan hozza meg a munkalehetőséget az ágazatban a lakásépítők számára.

Az építőipar összességében továbbra is gondokkal küzd. Fontos tényezőként említhető a gyér kereslet, az alacsony kapacitáskihasználtság, a kiélezett árverseny, az import termékek dömpingje, a továbbra is magas kamat és inflációs környezet, a bérnyomás, valamint a magas energiaárak. A szövetség elemzése szerint 2025-ben a megrendelési állomány további 10%-kal zsugorodhat, az idei évben mindössze 12 ezer lakás építése várható, aminek következtében az építésgazdaságban akár 35 ezer tartós munkahely is megszűnhet. Az ÉVOSZ hangsúlyozza, hogy a már meghozott kormányzati intézkedések – az elindult felújítási és gazdaságélénkítési programok – üdvözlendők, ám azok érdemi hatásai reálisan csak később várhatók. Ezért a szakmai szövetség szorgalmazza a rövid távú kereslet és kínálat további ösztönzését, a támogatási programok igénybe vevői körének további szélesítését.

EKR, amivel az egész ország nyer

Az ÉVOSZ helyesli az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) – Hitelesített Energia Megtakarítási (HEM) rendszer társadalmi vitára bocsátott tervezetében foglalt szigorítási változásokat. Ezzel a módosítással lendületet kap majd a magyar épületállomány energiahatékonysági korszerűsítésének folyamata. Az ingyenes és kedvezményes hőszigetelési lehetőségek elérhetősége jelentősen szélesedni fog, megnyílik a lehetőség a mélyfelújítások előtt, és a családok szemszögéből hosszútávú rezsicsökkentés és értéknövelés valósulhat meg a támogatott lehetőségek révén. A szakszövetség saját feladatának tartja, hogy az építőipari oldalon biztosítsa a szükséges építőanyagokat és kivitelezői kapacitást, valamint a folyamatos monitoring funkciót, amivel elejét kívánja venni az esetleges visszaélési szándékú szereplők megjelenésének.

A hazai vállalkozások támogatásának igénye

Az ÉVOSZ szorgalmazza továbbá a hazai építőipari vállalkozások hatékonyság javítását célzó támogatást. Magyarországon csupán 46% a hazai szereplők piaci részesedésének aránya az építésgazdaságban, ami az egyik legalacsonyabb az egész EU-ban. Ezzel szemben Németországban és Ausztriában ez az arány meghaladja a 80%-ot. A dömping áras, gyakran alacsonyabb minőségű építési termékek nagyarányú beáramlása rombolja a hazai vállalatok versenyképességét, és ellehetetlenítik a magyar vállalatok fenntartható fejlődését. A szakmai szövetség első lépésként elindította a Prémium Magyar Építőanyag és Prémium Regionális Építőanyag minősítési védjegyprogramját. Azt kívánja elérni, hogy az állami beruházások és közbeszerzések feltételrendszerébe pozitív értékelésként kerüljön bele a védjegy megléte. Az ÉVOSZ szeretné rászoktatni a vevőket a hazai gyártású termékekre.

Évkezdés az építőanyag kereskedelemben

A lendületes januárt egy visszafogottabb február követte, és összességében 7-8% körüli értékbeli forgalombővülést realizáltak a kereskedések az év első két hónapjában. Az építőanyagok piacán áremelkedés nem tapasztalható. Bizakodásra ad okot, hogy a szerkezetépítő és falazóelemek, a hőszigetelő anyagok és tetőfedő anyagok tekintetében megfigyelhető az érdeklődés növekedése.

Ártrendek 2025-re

Jelenleg minden ártényező kedvező az építtetőknek és a felújítóknak. Mind az építési termékek elérhetősége, mind a kivitelezési kapacitások rendelkezésre állása terén bőséges kínálat van a piacon, emiatt az árak relatíve nyomottak, az elmúlt 2 évben a kiélezett piaci versenynek köszönhetően alig változtak, reálértéken még csökkenés is történt. Az ÉVOSZ várakozása szerint az építőanyagok piacán az erős árverseny jellemző marad az egész év során, ám az év második felében egy fokozatos inflációval megegyező, szerény mértékű áremelkedési trend elindulhat a külső tényezők alakulásának függvényében. Ilyen tényező lehet a Németországban nemrég bejelentett grandiózus gazdaságélénkítő program felfutása nyomán, az európai alapanyagpiacokon bekövetkező trendforduló eshetősége, vagy az orosz-ukrán háború lezárása után hirtelen jelentkező keresleti sokk hatása. Az országon belüli tényezők között a kivitelezési vállalási árakat növelő hatása lehet az infláció miatti bérnyomásnak, míg a gyártói oldalon az emelkedő energia és alapanyag árak az önköltségi árak emelkedését indíthatják be. Az iparági szakértők szerint nagyon jó időzítéssel lép az, aki élni tud a mostani lehetőségekkel és kihasználja az építésben és felújításban lévő éveleji helyzetet.

„Optimistábbak vagyunk a jövő tekintetében, de a jelenünk nehéz. A kormányzat számos támogató intézkedést hozott az építésgazdaság élénkítése érdekében, és fontos bizalomnövelő szerepet tölt be, de az ágazat életritmusát jellemző hosszú ciklusidő és összetettség miatt ezek hatása csak később lesz érzékelhető. A tervezések, engedélyeztetések, projekt indulások és átadások különböző idősíkokon mozognak. Amit ma kezdünk megálmodni, abból sok esetben csak évek múlva lehet átadás. Ezért fontos, hogy állandó figyelem legyen az építésgazdaság keresleti és kínálati oldalának egyensúlyán, folyamatos kormányzati ösztönzésén. Javasoljuk, hogy tovább bővüljön a támogatott felújítási programok igénybe vevői köre. Az idei év elején minden fontos tényező elérhető elfogadható áron.” – hangsúlyozza Koji László, az ÉVOSZ elnöke. A vevőket felkészült építőanyag kereskedők fogadják. A kereskedők a múlt év végén feltöltötték raktáraikat, egyelőre változatlan árakon tudnak eladni, kereskedni, hívja fel a figyelmet az Elnök.

Juhász Attila, az ÉVOSZ - Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke nem számít az építőanyagok árának komolyabb növekedésére az idei évben. „Közbeszólhatnak külső tényezők, de az élelmiszeráraknál tapasztalható infláció az építőanyagoknál egyáltalán nem jellemző, és jelenleg elég valószerűtlen, hogy az építőanyagoknál jelentős mértékű áremelkedés következzen be a soron következő hónapokban. Továbbra is szűk kereslet jellemzi a piacot, jelentős az árverseny és sok az eladatlan kapacitás, miközben nagyon komoly árérzékenység jellemzi a vevőket. A helyzet kifejezetten kedvez az építtetőknek és felújítóknak, most jó árakon és rövid szállítási határidőkkel tudnak vásárolni.” – mondta el.

Tibor Dávid, az ÉVOSZ – Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke hangsúlyozza, hogy az építőanyag gyártásnál hiányzik az üzletileg elfogadható mértékű előrelátás. „Gyártói oldalon az alacsony kapacitáskihasználtság, a magas energiaárak és a jelentős dömpingtermék beáramlás okozza a legnagyobb kihívást. A kereslet gyorsabb felfutása nagyon jót tenne a gyártóknak, mert elejét lehetne venni a további üzembezárásoknak és elbocsátásoknak. A megrendelők érdekében is remélem, hogy a hazai gyártóvállalatok felkarolásának folyamata folytatódni fog, és a magyar kötődésű minőségi építési termékek előnyösebb helyzetbe kerülhetnek a továbbiakban.” – tette hozzá.

gondola