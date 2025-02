A kommunizmus mai áldozatai

2025. február 25. 16:01

Gyermekeik 1990 után nagy parlamenti párt képviselőjeként dühöngve oktatták ki a társadalmat arról, mi a demokrácia - Terror Háza

A kommunizmus áldozataira a február 25-ei emléknap is felhívja a társadalom figyelmét. Bánó Attila publicistának tett föl kérdéseket a Gondola.

– Szerkesztő úr, miért sorolhatjuk a kommunizmus áldozatai közé azt a társadalmat, amely 20 éven át viselte el az ávós csemeték pártjának rémtetteit? A 20 év alatt folyamatosan csökkent a népesség, drámaian megcsappant a közvagyon, tombolt a hungarofóbia.

– Tudjuk, hogy A kommunizmus fekete könyve, megbízható számítások alapján, világszerte körülbelül 100 millióra teszi a kommunizmus áldozatainak számát. A halottak száma a kelet-közép-európai térségben is eléri az egymilliót. És nem csak az elhunytak az áldozatok, hanem azok az emberek is, akik nem lettek fizikailag megsemmisítve, de be lettek börtönözve, kényszermunka táborokba lettek hurcolva, ki lettek fosztva, származásuk, vallási hovatartozásuk miatt meg lettek bélyegezve, és akik el lettek űzve az otthonaikból.

Ávós nők. Tudták, merték, tették – fortepan



Közvetve érintve vannak, tehát bizonyos fokig áldozatok azok is, akik nem éltek a legsötétebb elnyomás időszakában, viszont érzik a hatását a hátrányos anyagi körülményeknek, annak a lelki nyomorúságnak, amit felmenőik szenvedésének emléke ma is előidéz bennük. Mindezeken túl beszélnünk kell arról a hatalmas kártételről, amit a kommunisták szellemi örökösei okoztak hazánkban a nemzetellenes propagandával, a közvagyon megrövidítésével. Ők ma is köztünk vannak, és a globalista balliberális ellenzék sorait erősítik.

Ha jól belegondolunk, hogy a kommunizmus, ez az elmebeteg ideológia mekkora tragédiát zúdított és zúdít ma is az emberiségre, talán soha nem érünk a végére.

– Miért sorolhatjuk a kommunizmus áldozatai közé a 2006. október 23-ai budapesti polgárverés sebesültjeit, az utána ártatlanul bebörtönzött fiatalokat?

– Pontosan azért, mert az elkövetők ennek a kegyetlen eszmerendszernek a folytatói.

Fejmagasságban kilőtt gumitöltény áldozata 2006. október 23-án Budapesten - szon.hu

Igen, az említett fiatalok is a kommunizmus áldozatai. A hatalomra kerülő „ávós csemeték” sajnos nem csak ötvenhatos forradalomra emlékező állampolgárokat tudnak megveretni, nem csak jövedelmeket tudnak drasztikusan megkurtítani. Ezeknél sokkal nagyobb kártételeket tudnak okozni az egészséges patrióta közszellem elleni propagandával, a haladónak hazudott eltörlés kultúra, az LMBTQ-idiotizmus és a migránsimádat népszerűsítésével.

– Miért kell módosítanunk azt a 100 milliós számot, amely még A kommunizmus fekete könyvében sok évvel ezelőtt jelent meg, s akkor is hibás adat volt, ám azóta több tízmillióval nőtt a kommunizmus áldozatainak száma?

– Azért kell módosítani ezt a számot, mert a kommunizmusra utaló fogalom és szóhasználat is módosult. A mai kommunisták ugyanis demokratának, liberálisnak, zöldpártinak, jó esetben függetlennek, globalistának vagy baloldalinak nevezik magukat. Árnyalatnyi különbségek lehetnek köztük, de jól látható, hogy a nyugati gyakorlatban ellenségei a szólás- és véleményszabadságnak, hogy kőkemény háborúpártiak, hogy semmibe veszik a demokráciát, a rájuk bízott állampolgárok (munkások, földművesek, értelmiségiek stb.) elemi érdekeit.

A gyurcsányi jogállamiság egyik sebesültje: neki nem az arcát, „csak" a karját találta el gumitöltény – Kép: MTI



Ők azok, akik globalista érdekeket kiszolgálva, euró- és dollármilliókkal rövidítik meg az adófizetőket. Ezeket a hatalmas összegeket − a legkorszerűbb fegyverekkel együtt – azután az „európai demokráciát” védelmező Ukrajna feneketlen zsákjába öntik. Ezért mondhatjuk, hogy akik ma az Ukrajnai frontokon meghalnak, azok ugyancsak a kommunizmus áldozatai.

