Most lehet bátran és nagyban gondolkodni

"Most minden nemzet újra kezébe kapta a saját marsallbotját: van, aki tűzre dobja, és lesz egy jó estéje, van, aki csapatot gyűjt vele, irányt szab és megindul előre" - fogalmazott a miniszterelnök.

2025. február 27. 23:08

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program örökségeként megnyíló CODE - Digitális Élményközpont átadásán Veszprémben 2025. február 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A háborúnak vége, 2025 lesz a béke első éve, most lehet bátran és nagyban gondolkodni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Veszprémben, a CODE - Digitális Élményközpont megnyitóján.

Orbán Viktor kijelentette: arra vártunk, hogy ismét naggyá tehessük Magyarországot. Ez ellenszélben nem, de hátszéllel sikerülhet. Az Atlanti-óceán felől már jó irányba fúj a szél, már csak a brüsszelin kell fordítani.

A miniszterelnök úgy értékelt: a liberális Nyugatnak bealkonyult, az egész világ átalakulóban van, mindenkinek újra ki kell jelölnie és el kell foglalnia a saját helyét.

Hozzátette: "mi, magyarok" mindig is békére, szabadságra és alkotásra vágytunk, "arra vártunk, hogy ismét naggyá tehessük Magyarországot". A miniszterelnök hangsúlyozta, ez "ellenszélben nem, de hátszéllel sikerülhet", az Atlanti-óceán felől már jó irányba fúj a szél, már csak a brüsszelin kell fordítani.

"A háborúnak vége van, 2025 lesz a béke első éve. Nem is jöhetne jobbkor. Túl sok volt már a baj és a nehézség, csoda, hogy ekkora puttonnyal eljutottunk idáig. Új év, új időszámítás, új esélyek. Most lehet, és most kell bátran és nagyban gondolkodni." - mondta Orbán Viktor, hozzátéve, most jött el az ideje, hogy megpróbáljuk azt, amire már régóta készültünk, például megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentését.

Megerősítette: még idén októbertől minden háromgyermekes édesanya "elfelejtheti" a személyi jövedelemadót, 2026 januárjától pedig jönnek a kétgyermekes édesanyák, első lépésben a 40 év alattiak. Jelezte: ha ezt megcsináljuk, eljuthatunk oda, hogy milliószám lesznek olyanok Magyarországon, akiknek nem kell többé személyi adót fizetniük egész életükben.

Úgy értékelt: Magyarország sokszínű, toleráns és büszke nemzet, Brüsszel viszont egyre inkább zárványos és elszigetelt. Magyarország sikerének titka mindig is az volt, hogy itt emberek találkoznak, együttműködnek és "összetartanak jóban-rosszban, egészségben, betegségben" - tette hozzá a miniszterelnök, aki szerint a veszprémi CODE Élményközpont is pontosan ilyen hely lesz.

Hangsúlyozta: bár a liberálisok szerint eljött a világ vége, valójában a liberális világnak van vége.

"Kitudódott minden titkuk, és az egész nemzetközi építmény éppen a szemünk láttára kártyavárként omlik össze" - fogalmazott, hozzátéve, hogy "egy globális befolyásolási hálózat" ellen küzdenek már 15 éve.

"Ennek valóban vége van, illetve éppen véget vetünk, de a történelemnek közel sincs vége. A liberális Nyugatnak bealkonyult ugyan, de a szabadság éppen most tér vissza" - értékelt.

Felidézte: Európa kulturális fővárosának programjait és a beruházásait 74 milliárd forinttal támogatta a kormány, és még egyszer ennyivel az egyházi újjáépítéseket.

"Számomra a CODE a bátor és szokatlan, vagyis vagány gondolkodás szimbóluma. És ez nem vetítés, ez itt a való világ" - jelentette ki.

Orbán Viktor azt is elmondta, Veszprém nemcsak a múltja miatt különleges, a városban "szabad szemmel látható a jövő is". Veszprém megmutatja, "hogyan kell konzervatív módon leleményesnek lenni" - közölte.

Hangsúlyozta: a leleményesség Magyarországon régi dolog, mi, magyarok "örömünket leljük benne, ha furfangos, végletekig agyafúrt módon felrúghatjuk a világ vastörvényeit". "Ha kell, előrefele nyilazunk, ha kell, hátrafelé" - mondta, hozzátéve, hogy "nincs az az abszurd helyzet, amit egy magyar ne tudna megoldani". A veszprémi CODE központ is a magyar lelemény miatt jöhetett létre, az épület kétségkívül a magyar találékonyság szép példája.

Felidézte: a helyén eredetileg a jegybank helyi igazgatójának villája állt, ezt később elfoglalták a nyilasok, majd az ÁVH.

Végül a kommunisták lerombolták, és a helyére a bolgár nemzet fiáról, Georgi Dimitrovról, egy "virtigli nemzetközi kommunistáról elnevezett igazi szocreál művelődési házat építettek".

Minden normális észjárás szerint az ilyen helyeket az ember messzire elkerüli. A veszprémiek azonban azt gondolhatták, hogy kihoznak a rosszból valami jót. Visszahozták az épület falai közé a művészetet, digitalizálták, modernizálták, innovatívvá tették, szó szerint átfestették fénnyel - mondta.

Emlékeztetett: 2023-ban Veszprém és környéke Európa kulturális fővárosa volt. Értékelése szerint miközben a kormány "vérre menő csatákat" vív Brüsszellel, ez a város a bizonyíték, hogy létezik sikeres európai uniós-magyar együttműködés is. A sikeres működést ez esetben csak és kizárólag annak köszönhettük, hogy "szabad kezet kaptunk". "Ilyen az, amikor engedik, hogy a magyarok maguk dolgozzanak és maguk alkossanak" - mondta.

Mindig is azt mondták, hogy Európa nem Brüsszelben van, vagy legalábbis egyre kevésbé van ott, és a 365 napon át tartó programsorozattal megmutatták, hogy "Európa itt van, Veszprémben" - közölte Orbán Viktor.

Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere hangsúlyozta: a város 2030-ig tartó stratégiájának legfontosabb célkitűzése Európa legélhetőbb városai közé kerülni. A fejlesztési tervek kétharmadát már megvalósították, az új közösségi tereket birtokba vették - mondta.

A CODE nem csupán feltámasztott tetszhalott állapotából egy magára hagyott, funkcióját vesztett épületet, de olyan élmény- és tudásközpontot hoz létre, amely Európában is kivételes. Épp ezért válhat a város egyik védjegyévé - fogalmazott.

A megnyitót megelőző sajtóbejáráson Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter azt mondta, Veszprémben már 2020 óta, amióta megkezdődött a felkészülés az Európa kulturális fővárosa programra, a jövőnek is dolgoznak, olyan beruházásokat és programokat valósítanak meg, amelyek kijelölik a város és a térség fejlődési pályáját, megalapozzák egy kreatív régió létrejöttét.

A CODE látszólag csak egy igényes, színvonalas látványosság, de valójában egy olyan gazdasági környezetet is jelent, amely a Pannon Egyetem, valamint a város és a régió innovatív kapacitásainak hasznosításával egyfajta kreatív régióvá teszi a térséget

- hangoztatta Navracsics Tibor.

Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója a CODE tereit bemutatva jelezte: a következő fél évben több látványos produkció kap helyet az intézményben.

A CODE Digitális Élményközpont három fő térből áll, az installációs térben a digitális művészet és az analóg technikák futnak össze, a stúdió egy 180 fokos immerzív vetítési tér 3D és interaktív élményekkel, a Hexagon pedig egy 400 négyzetméteres hatszög alakú tér 360 fokos immerzív vetítésekkel, audiovizuális show-wal és hibrid eseményekkel.

