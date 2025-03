Mitől észszerű a francia álláspont?

Most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni? - vetette föl a magyar kormányfő.

2025. március 5. 16:26

mti

Arra szeretnék választ kapni, mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont - mondta Orbán Viktor szerdán, útban Párizs felé.

Bohár Dániel riporter kérdésére - mit vár az Emmanuel Macron francia elnökkel történő találkozótól -, a miniszterelnök azt mondta: van egy alapvető változás, az amerikaiak eddig a háború oldalán álltak, most pedig a béke oldalára álltak.

Kifejtette: azt szeretné megtudni, hogy ha három év alatt nem tudták a háborúzó felek legyőzni Oroszországot és győzelemre segíteni Ukrajnát úgy, hogy az amerikaik is a háború táborában voltak, most, hogy az amerikaiak már nincsenek ott, tehát a háborúpárti tábor sokkal gyengébb, most miért gondolják, hogy ugyanezt a háborút meg tudják nyerni?

"Én erre szeretnék választ kapni. Mitől észszerű a francia, illetve a háborúpárti álláspont" - mondta Orbán Viktor.

MTI