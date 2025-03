A magyarok lelkiismerete - könyvbemutató Dunaszerdahelyt

2025. március 5. 21:54

A Pázmaneum Társulás szervezésében kerül sor Tarics Péter "Mindszenty bíboros, a magyarok lelkiismerete" című könyvének a bemutatójára a dunaszerdahelyi Vermes-villában március 14-én, 18 órai kezdettel. A budapesti Romanika Kiadó gondozásában megjelent Tarics Péter író, újságíró, kutató "Mindszenty bíboros, a magyarok lelkiismerete" című reprezentatív könyve, amely Magyarország utolsó hercegprímása, Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek pappá szentelésének 110., esztergomi érsekké kinevezésének 80. és halálának 50. évfordulója tiszteletére látott napvilágot.

A kötetben Mindszenty József életét, életművét, vállalásait, Istenéhez, egyházához, hazájához való hűségét, életszentségét, önzetlen magyarságát, mély nemzettudatát, áldozatos hazafiságát, szenvedéseit, a diktatórikus hatalom általi megfigyelését, lelkivilágát, az egyetemes magyarsághoz intézett üzenetét, tanítását, konok kitartását, elvhűségét, rendkívül hatékony lelkipásztori és főpásztori szolgálatát mutatja be hitelesen a szerző, saját kutatásainak eredményeit (is) felsorakoztatva.A könyvhöz Kovács Gergely, a boldoggáavatási eljárás viceposztulátora, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője írt előszót. Szerepel a könyvben a Szőke János atyával készült interjú is, aki 2012-ben bekövetkezett haláláig a Mindszenty-per posztulátora volt. Komoly méltatást írt a könyvbe Mindszenty bíborosról ThDr. Karaffa János néhai felvidéki plébános is, aki korai haláláig a Mindszenty-örökség ápolója volt a Felvidéken.

Kiadó: Pázmaneum Polgári Társulás

