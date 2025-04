Pitiáner korrupciós érdekek is mozgatják az ukrajnai háborút

Fegyvergyártók, fegyverkereskedők biznisze zajlik az ukrán véráldozat árán, s ebben Ursula von der Leyen, az egykorì német védelmi miniszter nyilván behozhatatlan tapasztalatokkal rendelkezik - rögzíti Galló Béla.

2025. április 5. 19:36

tass/Alekszander Reka

Felgyorsítaná Ukrajna európai uniós csatlakozását, és ennek érdekében konkrét lépéseket követel az Európai Bizottságtól, illetve konkrétan Marta Kos bővítési biztostól, illetve Adam Szlapkától, az Általános Ügyek Tanácsának elnökétől hat észak-európai ország. Galló Béla politológusnak tett föl kérdéseket a Gondola.

- Galló úr, Ukrajna EU-felvétele abszurditás, hatodikos gyerek is átlátja, hogy ez egyetlen EU-tagállamnak sem érdeke. Csak a korrupció áll az erőltetés mögött, vagy van más szempont is, mi az?

Nézzünk a színfalak mögé. Ukrajna gyorsított uniós felvételének ötlete a jelenlegi uniós vezetés felől nézve kettős célt szolgál. Paradox módon a háttérben először is Trumpnak akarnak kedveskedni vele, mondván, hogy ezzel ki lehetne váltani Zelenszkijék igényét a NATO-tagságra, mert utóbbi alighanem az eszkaláció felé vezető út utolsó stációja lenne, ami elől Trump következetesen elzárkózik. Brüsszel azt reméli, hogy Washington érti és értékelni is fogja az előzékeny uniós "tehermentesítést", ugyanis retteg attól - bármi legyen is a felszínes média-retorikája -, hogy a transzatlanti viszony végzetesen megromolhat, és mindezt majd a jelenlegi uniós vezetés rovására írják. Von der Leyenék szerint ennek elkerüléséért - és ez a második szempontjuk - még az is megfizethető ár, hogy Ukrajna felvétele szétverné az európai agráriumot, és egész kontinensünk számára hihetetlen - belső és külső - biztonságpolitikai kockázatokat hordozna.

Kérdés, mit szól mindehhez Trump, akinek a béke megteremtése persze jóval fontosabb, mint von der Leyenék hatalommentő manőverei. Neki vajmi keveset számítanak a jelenlegi Brüsszel nehézségei, mondhatja azt is, hogy no NATO, ám az uniós tagság uniós belügy. Amivel mi, józanabb európaiak nemigen vagyunk kisegítve...

- Komoly magyar értelmiségi körben vetődött fel, hogy Oroszországgal együtt kell felvennünk Ukrajnát az EU-ba. Ez miért nem nagyobb abszurditás, mint az, ha csak Ukrajnát vennénk fel?

Az orosz EU-tagság geopolitikai kihívás lenne az USA érdekeivel szemben. Bárki is az amerikai elnök, régi egyszeregy, hogy Európának és az oroszoknak nem szabad szövetkezniük, mert túlságosan nagy szárazföldi erőt képeznének, s eddig ezt a történelem során mindig sikerült megakadályozniuk - most is. A szovjet összeomlás után eminens amerikai cél lett, hogy a meggyengült oroszokat Európa ne támogathassa "mi adunk nektek technológíát, ti adtok nekünk nyersanyagot" alapon. A pár éve még megszilárdulni látszó német-orosz energiabiznisz nem véletlenül verte ki a biztosítékot Washingtonban: sikeresen le is választották őket egymásról. Trumpnak szintúgy az a célja, hogy a gyenge Európát és Oroszországot külön-külön tudja maga mögött az erős Kína elleni játszmában, ami számára elsődleges. Az, hogy a többnyire világvak magyar értelmiség mit gondol erről, érdektelen. Az nem igazán jó, ha egy-egy elemző éleslátását a tárgyismeret hiánya alapozza meg...

- Ha beindul a ki tud nagyobb balgaságot mondani verseny, elhangozhat, hogy Indiát, Ausztráliát, netán a Holdat vagy a Marsot is vegyük fel az EU-ba. Brüsszelben ennek is lennének támogatói. Miért?

Az íróasztal minden fantazmagóriát elvisel, pedig manapság, a világ újrafelosztásának, a 21.század merőben új viszonyainak időszakában nagyon észnél kellene lennünk, máskülönben emberi és nemzeti túlélésünk komoly veszélybe kerülhet. Kevesebb hagymáz, több valóság! A pontos világértelmezés birtokában legelébb is a saját portánk előtt seperjünk. Hadd idézzem ide egyetemes szemléletű és hatósugarú költőnket, Vörösmarty Mihályt: ".Egész világ nem a mi birtokunk".

Galló Béla - mandiner

- Ugyanaz a korrupt érdekör, amelyik Nagy-Britanniát kiengedte az EU-ból, most Ukrajna felvételét erőlteti. Ez a tendencia hová vezethet?

Jó kérdés, mert a nagy összefüggések mellett, tényleg a pitiáner korrupciós érdekek is mozgatják az ukrán ügyet, már ami az aktuális EU főnökségét illeti. Fegyvergyártók, fegyverkereskedők biznisze zajlik az ukrán véráldozat árán, s ebben Ursula von der Leyen az egykorì német védelmi miniszter nyilván behozhatatlan tapasztalatokkal rendelkezik...

Molnár Pál

Gondola