„Semmi nem lesz elfelejtve” – politikai hisztéria egy félreértelmezett mondat körül
Az elmúlt napokban nagy hullámokat kavart a miniszterelnök kötcsei mondata: „semmi nem lesz elfelejtve”. Az ellenzéki tábor és a „Tisza-párt” szimpatizánsai azonnal fenyegetést láttak benne, és kommentcunamival próbálták a közösségi médiában elérni, hogy félelmet és felháborodást keltsenek. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint világos volt a miniszterelnök kötcsei üzenete, aki a munkáról beszélt, nem fenyegetőzött.
2025. szeptember 11. 11:36
Nacsa Lőrinc, kereszténydemokrata politikus, aki személyesen is jelen volt a kötcsei találkozón, világossá tette: szó sincs fenyegetésről. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelmű üzenetet adott: a mostani világpolitikai helyzetben nincs helye a félvállról vett munkának, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy a választási győzelem biztosítva legyen. A tét ugyanis nem kevesebb, mint Magyarország biztonsága és jövője.
„Én ott ültem, nekem világos volt"
– hangsúlyozta Nacsa.
Az államtitkár ironikusan megjegyezte: különösen abszurd, hogy azok a tiszás kommentelők érzik fenyegetésnek a miniszterelnök mondatát, akik lelkesen tapsolnak a 13 évig a NER-ben érdemi munka nélkül fizetést kapó arrogáns és a családját eláruló főnöküknek, aki saját magán kívül minden szereplőt 2010 óta börtönbe akar küldeni.
A közéletben így ismét megmutatkozott a kettős mérce: ami az ellenzék oldaláról elhangzik, az természetes, sőt üdvözlendő – amit viszont a kormányfő mond, azt rögtön apokaliptikus fenyegetésnek állítják be.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - csak az európai uniós ügyek felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Karácsony Gergely szerint beláthatatlan ideig leállhat a BKV, ha nem tud megegyezni a kormánnyal. Felháborító, hogy a főpolgármester a budapestieken verné le a saját alkalmatlanságát! - közölte a közösségi oldalán Janó-Veilandics Franciska, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) fővárosi képviselője.