„Semmi nem lesz elfelejtve” – politikai hisztéria egy félreértelmezett mondat körül

Az elmúlt napokban nagy hullámokat kavart a miniszterelnök kötcsei mondata: „semmi nem lesz elfelejtve”. Az ellenzéki tábor és a „Tisza-párt” szimpatizánsai azonnal fenyegetést láttak benne, és kommentcunamival próbálták a közösségi médiában elérni, hogy félelmet és felháborodást keltsenek. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint világos volt a miniszterelnök kötcsei üzenete, aki a munkáról beszélt, nem fenyegetőzött.

2025. szeptember 11. 11:36

Nacsa Lőrinc, kereszténydemokrata politikus, aki személyesen is jelen volt a kötcsei találkozón, világossá tette: szó sincs fenyegetésről. Orbán Viktor miniszterelnök egyértelmű üzenetet adott: a mostani világpolitikai helyzetben nincs helye a félvállról vett munkának, mindenkinek a maximumot kell nyújtania, hogy a választási győzelem biztosítva legyen. A tét ugyanis nem kevesebb, mint Magyarország biztonsága és jövője.

Az államtitkár ironikusan megjegyezte: különösen abszurd, hogy azok a tiszás kommentelők érzik fenyegetésnek a miniszterelnök mondatát, akik lelkesen tapsolnak a 13 évig a NER-ben érdemi munka nélkül fizetést kapó arrogáns és a családját eláruló főnöküknek, aki saját magán kívül minden szereplőt 2010 óta börtönbe akar küldeni.

A közéletben így ismét megmutatkozott a kettős mérce: ami az ellenzék oldaláról elhangzik, az természetes, sőt üdvözlendő – amit viszont a kormányfő mond, azt rögtön apokaliptikus fenyegetésnek állítják be.