Orbán Viktor: Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen

Szerző: MTI

2025. november 1. 17:44

Orbán Viktor megfogalmazása szerint Donald Tusk "most pánik üzemmódban van": otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú - írta a magyar miniszterelnök.

Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen - közölte Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor szerint a lengyel kormányfő ezt "azért teszi, mert otthon nagy bajban van".

"A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette" - mutatott rá a miniszterelnök.

"A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön" - tette hozzá Orbán Viktor.

Borítókép: Budapest, 2025. október 15. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán