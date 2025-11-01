Labdarúgó NB I - A Ferencváros nyerte a 228. örökrangadót

Szerző: mti

2025. november 1. 23:03

A címvédő Ferencváros 4-1-re győzött az MTK Budapest ellen a labdarúgó Fizz Liga 12. fordulójának szombat esti rangadóján.

Labdarúgó NB I - Ferencvárosi TC-MTK Budapest



Robbie Keane vezetőedző együttese augusztus 2-a óta először - két döntetlen és két vereség után - nyert újra NB I-es mérkőzést a Groupama Arénában.

A kék-fehérek az elmúlt 23 évben a Ferencváros ellen idegenben lejátszott húsz NB I-es bajnoki találkozóból csak egyszer győztek, a szombat esti volt a tizenötödik vereségük.

Ami az örökrangadó mérlegét illeti, 77 MTK-siker és 56 döntetlen mellett ez volt a 95. FTC-diadal.

Fizz Liga, 12. forduló:

Ferencváros-MTK Budapest 4-1 (1-0)

Groupama Aréna, 8715 néző, v: Karakó

gólszerzők: Gartenmann (19.), Szalai G. (70.), Varga B. (80.), Nagy B. (82.), illetve Cadu (89. - öngól)

sárga lap: Gartenmann (7.)

FERENCVÁROS:

Dibusz - Gartenmann (Szalai G., 20.), Cissé, Reamaekers - Cadu, Zachariassen (Joseph, 76.), Kanikovszki, Tóth A. (Abu Fani, a szünetben), Nagy B. (Lisztes, 84.) - Gruber (Madarász, 76.), Varga B.

MTK BUDAPEST:

Demjén - Varju, Beriasvili, Kádár (Szépe, a szünetben), Vitályos (Átrok, 38.) - Horváth A. (Plsek, 62.), Kata - Molnár Á., Bognár I. (Németh H., 74.), Kerezsi - Jurina (Németh K., 62.)

A vendégeknél Kovács Patrik öt sárga lapos eltiltása miatt nem léphetett pályára, a bal oldali védőt a 18 éves Vitályos Viktor helyettesítette, aki először volt kezdő a magyar élvonalban.

A hazaiak a mérkőzés elején leginkább szögletekben jeleskedtek, és a nyolcadik után meg is szerezték a vezetést.

Stefan Gartenmann a 19. percben fejelt az öt és felesről a jobb alsó sarokba, majd közvetlenül a gól után leült a gyepre, és cserét kért.

A svájci-dán kettős állampolgárságú védő a hetedik percben sérült meg, amikor sárga lapot érően szabálytalankodott. Sokáig fájlalta a jobb térdét, s végül szűk negyedórával később hagyta el a játékteret.

Sokkal tovább Vitályos számára sem tartott a 228. örökrangadó, mert a 36. percben egy becsúszás után láthatóan megsérült a jobb válla, és kétpercnyi ápolás után hordágyon hagyta el a pályát.

Az első félidőből egy távoli Nagy Barnabás-lövést lehetett még kiemelni, amely után a léc alá tartó labdát Demjén Patrik, az MTK kapusa látványos vetődéssel paskolta szögletre.

Fordulás után is maradt a Ferencváros mezőnyfölénye, Varga Barnabás a jobb kapufát találta el az alapvonal közeléből, de kidolgozott támadás utáni gólhelyzete továbbra sem akadt a bajnoknak.

Igaz a 70. percben a tizenkettedik szögletet követően eldöntötte a mérkőzést - Szalai Gábor fejelt közelről a hálóba.

A játékrész második felében aztán a hazaiak egyre többször jutottak lövőhelyzetbe, Cadu háromszor is próbálkozhatott közelről, de Demjén Patrik mindháromszor bravúrosan védett.

A hajrában a harmadik hazai fejes gól is megszületett: a góllövőlistát vezető Varga Barnabás egy újabb szöglet után volt eredményes, két perccel később pedig Nagy Barnabás emelt a jobb felső sarokba, megszerezve első gólját a Ferencvárosban.

A zöld-fehérek három nyeretlen bajnoki után győztek újra, és a harmadik helyre léptek előre a tabellán, az MTK teljesítményéről pedig sokat elárul, hogy az egyetlen kaput eltaláló lövése Cadu öngólja volt.