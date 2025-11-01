Őrizetes ellen elkövetett nemi erőszak

Szerző: mti

2025. november 1. 21:04

Eljárás indult szombaton egy francia rendőr ellen, akit egy őrizetes azzal vádolt meg, hogy megerőszakolta.

A két nappal ezelőtt őrizetbe vett rendőrt hivatali hatalmával visszaélő személy által elkövetett súlyos nemi erőszakkal vádolta meg az Párizshoz közeli Bobigny ügyészsége, amely a kihallgatást követően indítványozta az előzetes letartóztatásba helyezést - közölte a rendőr ügyvédje, Xavier Nogueras.

Egy fiatal nő szerda délután tett feljelentést, amelyben azt állította, hogy előző éjszaka "nemi erőszak áldozata volt, amelyet a bobigny-i bírósági őrizet két tisztségviselője követett el ellene" - jelentette be Eric Mathais, Bobigny ügyésze közleményében.

A két rendőrt csütörtökön vették őrizetbe.

A másik rendőr elleni esetleges eljárásról egyelőre nem közöltek semmit.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a két tisztségviselő elismerte, hogy szexuális kapcsolata volt a nővel, de azt állították, hogy az a nő beleegyezésével történt.

A sértett szerdára virradó éjjel a "bobigny-i ügyészségen volt őrizetben, mert szülőként nem teljesítette törvényes kötelezettségeit, ami veszélyeztette gyermeke egészségét, biztonságát, erkölcsét vagy nevelését" - írta a helyi ügyész, akitől az ügy kivizsgálását azóta átvette a párizsi ügyészség.

"Ha ezek a cselekmények igaznak bizonyulnak, akkor rendkívül súlyosak és elfogadhatatlanok" - mondta csütörtökön Laurent Nunez belügyminiszter az AFP hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

"Kértem, hogy minden részletre derüljön fény az üggyel kapcsolatban, hogy megérthessük, miként történhetett meg ez" - tette hozzá.

A rendőrség felügyeleti szerve (IGPN) folytatja le a nyomozást a két rendőr ügyében.