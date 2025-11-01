Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: mti

2025. november 1. 22:07

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

11 (tizenegy)

20 (húsz)

29 (huszonkilenc)

42 (negyvenkettő)

55 (ötvenöt)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 135 390 forint;

3 találatos szelvény 2521 darab, nyereményük egyenként 18 725 forint;

2 találatos szelvény 67 076 darab, nyereményük egyenként 2640 forint.

Joker: 848374