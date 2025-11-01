Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: mti
2025. november 1. 22:07
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 44. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
11 (tizenegy)
20 (húsz)
29 (huszonkilenc)
42 (negyvenkettő)
55 (ötvenöt)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 21 darab, nyereményük egyenként 2 135 390 forint;
3 találatos szelvény 2521 darab, nyereményük egyenként 18 725 forint;
2 találatos szelvény 67 076 darab, nyereményük egyenként 2640 forint.
Joker: 848374
