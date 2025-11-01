Labdarúgó NB I - Győri pontszerzésével ismét élen a Paks

Szerző: mti

2025. november 1. 20:05

A forduló előtt éllovas Paks sokáig emberhátrányban volt, de így is döntetlent játszott a Győr otthonában a labdarúgó Fizz Liga 12. körének szombat délutáni mérkőzésén, ezzel ismét az első helyre ugrott a tabellán.

A tolnai együttes - amely legutóbb 2014-ben tudott győzni Győrben - ezzel együtt négy forduló óta nyeretlen.

Fizz Liga, 12. forduló:

ETO FC-Paksi FC 0-0

Győr, ETO Park, 5099 néző, v: Derdák

piros lap: Lenzsér (67.)

sárga lap: Benbuali (21.), Schön (26.), Bánáti (30.), Bumba (74.), illetve Papp K. (44.), Windecker (74.)

GYŐR:

Petrás - Tóth R., Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton, Vitális - Bánáti (Huszár, 78.), Bumba (Piscsur, 90.), Schön (Njie, 78.) - Benbuali

PAKSI FC:

Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Osváth, Windecker, Gyurkits (Szekszárdi, 83.), Papp K., Zeke (Balogh, 94.) - Horváth K. (Pető, 83.), Hahn (Tóth B., 74.)

Jó iramban, de sok hibával, pontatlansággal kezdődött a találkozó. A Paks agresszívan letámadta ellenfelét, amely csak bő tíz perc után szabadult fel a nyomás alól.

A folytatásban aztán fokozatosan átvette az irányítást a hazai csapat, többször is odaért a kapu elé, igazán veszélyes helyzet azonban a félidő derekáig egyik oldalon sem alakult ki. Ekkor egy gyors győri támadás után Bánáti és Stefulj érkezett egy baloldali beadásra, de egymást zavarták az ötösön belül, így a nagy lehetőségből végül kirúgás lett.

Néhány perc múlva Petrásnak is védenie kellett, Horváth Kevin 17 méteres, életerős lövését hatástalanította.

A játékrész utolsó harmadában többnyire a mezőnyjáték és a küzdelem jellemezte a mérkőzést, majd egy veszélyes hazai helyzet után vonulhattak az öltözőbe a csapatok.

A szünet után nem sokat változott a találkozó képe, sok volt az eladott labda, a szabálytalanság, a játékmegszakítás, kevés az izgalom.

A 60. perc után két VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, a második ellenőrzés pedig jelentős változást hozott az összecsapásba, a játékvezető ugyanis kiállította Lenzsért, mert úgy ítélte meg, hogy felrúgta a gólhelyzetben kilépő Schönt.

Az emberelőnybe került Győr mindjárt kidolgozott egy veszélyes helyzetet, amelyet Kovácsik bravúrral védett, de a folytatásban nem tudta érvényesíteni a létszámfölényét.

A Paks többnyire jól védekezett, ha nem, akkor a szerencse segítette és még a támadásra is maradt ereje. Az utolsó percekben "egykapuzott" a házigazda, de nem sikerült gólt szereznie, így maradt a döntetlen.

A vendégcsapat a Kisvárdától vette vissza az első helyet, amely pénteken került az élre.