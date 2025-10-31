Hölvényi György: Afrika gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat

Szerző: MTI

2025. október 31. 21:37

Hölvényi György elmondta, az Afrika szubszaharai régiójában található országok oktatási intézményeinek több mint 40 százalékát különböző egyházi és vallási szervezetek, többnyire katolikusok működtetik. A régió egyes kormányai ezzel szemben csak költségvetésük 2-3 százalékát fordítják oktatásra.

Ahhoz, hogy a gyorsan növekvő fiatal afrikai népesség ne maradjon le, hatalmas beruházásokra van szükség az oktatás területén, ellenkező esetben a kontinens gyors népességnövekedése az évszázad legsürgetőbb kihívásává válhat - jelentette ki Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője a Die Tagespost című német katolikus hetilapban pénteken megjelent interjúban.

Ez azt jelenti, hogy az egyházak az oktatás területén az állam szerepét veszik át Afrikában, mivel gyakran olyan régiókban is biztosítják a tanítást, ahol az államok és a kormányok nincsennek jelen - közölte az EP-képviselő, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházak ezen szerepével sok uniós döntéshozó nincs tisztában, ráadásul hosszú ideje "rosszul értelmezik a semlegesség elvét".

Ezek egyházi intézmények az állami tananyag és iskolarendszer előírásai szerint működnek. Mindenki számára hozzáférhetők, közfeladatot látnak el. Az oktatás hosszú távú befektetés, amelynek eredményei csak később jelentkeznek - emelte ki.

A magyar képviselő kijelentette: az Európai Unió nem hagyhat fel a segítségnyújtással Afrikában, annak - szavai szerint - tragikus következményei lennének. Az uniós segítségnyújtásnak azonban hatékonyabbá kell válnia, a "szükség ugyanis óriási, az eszközök pedig korlátozottak" - mondta.

Az afrikai partnerországgal ápolt fejlesztési együttműködéssekkel kapcsolatban Hölvényi György azt mondta, nem csak a pénzügyi veszteség probléma, hanem az egész fejlesztési együttműködés iránti bizalom megrendülése is.

Az EU költségvetésében gyakran előforduló, homályosan meghatározott célok, és a szerződések szerinti alsóbb, alvállalkozói szintek átláthatatlansága miatt ezek a kiadások a gyakorlatban nehezen ellenőrizhetők - mondta.

A fejlesztéspolitika területén az egyházak Afrikában hitelesebb partnerek, mint a kormányok, ezért nagyobb uniós támogatást kellene kapniuk - jelentette ki.

Azzal összefüggésben, hogy az uniós migrációs és menekültügyi politika a fejlesztési források kifizetésének egy részét az uniós maradásra jogosulatlanok visszafogadásához köti, Hölvényi György kijelentette, a visszafogadás az EU stratégiai érdeke.

Közölte ugyanakkor, hogy az EU nem avatkozhat be más államok költségvetési politikájába.

Azon kérdésre válaszolva, hogy az Európai Bizottság miért nem gyakorol nagyobb nyomást azokra az országokra, amelyek önállóan is képesek lennének szociális rendszerek kiépítésére, a kereszténydemokrata politikus azt válaszolta, Európa nincs ebben a helyzetben.

Hölvényi György ezt egyrészt a gyarmati múlttal magyarázta, másrészt a Kínával folytatott versennyel, az ázsiai ország ugyanis - elmondása szerint - nem támaszt ilyen jellegű feltételeket. Európa - mint kiemelte - gazdasági és katonai értelemben is veszített a befolyásából Afrikában.

Az efféle feltételek csak még inkább háttérbe szorítanák Európát nemzetközi téren - hívta fel a figyelmet.

Ahhoz, hogy az afrikai országoknak reális esélyük legyen a fejlődésre, az embereknek pedig a foglalkoztatásra, oktatásra és biztonságra van szükség. Ebbe kell befektetni Afrikában - jelentette ki.

"Az egyik kulcsfontosságú feladat az, hogy megakadályozzuk a jól képzett szakemberek elvándorlását az Egyesült Államokba és Európába" - fogalmazott Hölvényi György, majd kifejtette, Afrika évente körülbelül kétmilliárd dollárt veszít a szakemberek elvándorlása miatt, ami különösen az egészségügyi szektort érinti. Az EU-nak ezért szorosabban össze kell kapcsolnia a fejlesztési és a migrációs politikát - zárta gondolatait a KDNP európai parlamenti képviselője.