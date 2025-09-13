A 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia

Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.

2025. szeptember 13. 09:02

Már lehet nevezni a 14-20 év közötti középiskolások számára meghirdetett 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpiára (OTIO), amely elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő diákok pályázatait várja innovatív ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, projektekkel.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a 35. OTIO meghirdetésén hangsúlyozta: abban hisznek, hogy minél korábban el kell kezdeni foglalkozni a tehetségek ügyével, és éppen ezért ezt már a köziskolákban meg kell tenni.

Közölte: a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről kiemelten támogatják a leginnovatívabb ötleteket. Ezen ötletek kidolgozóit abban segítik majd, hogy hogyan vezessék sikeresen piacra az elképzeléseiket. A verseny országos döntője során a projektek szakmai befektetők előtt is megmérettetnek majd - jegyezte meg.

Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.

A helyettes államtitkár azt mondta: arra ösztönzi az érdeklődőket, hogy minél többen jelentkezzenek. A verseny kiválóan felkészít arra, hogy az innovációs életpálya realitássá váljon - mutatott rá.

Birkner Zoltán, a szervezőbizottság elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke arról beszélt, hogy a tavalyi év áttörés volt, hiszen óriási ugrás történt a legutóbbi versenyen indulók számában. Akkor már 430-an vettek részt, szemben a korábbi évekkel, amikor jellemzően 150-200 résztvevővel számolhattak - mondta.

Birkner Zoltán kiemelte, hogy az idei év változása a regionális válogatók megrendezése. Reményei szerint idén 600-700 fiatal jelentkezik a versenyre.

Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora azt hangsúlyozta: a cél az, hogy a tehetségeket "a felszínire hozzuk". A rektor reményét fejezte, hogy minél több versenyző jelentkezik majd az olimpiára, és közölte, hogy az egyetem igyekszik majd minél több segítséget nyújtani a tehetségeknek.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke arról beszélt, hogy Magyarországon rengeteg tehetséges diák van, ugyanakkor közülük sokakat nem találnak meg. Mindezért kötelességünk őket megtalálni és eljuttatni őket versenyekre - hangsúlyozta.

Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának elnöke azt hangsúlyozta: az olimpia fejlesztésének köszönhetően felvettük a versenyt Dániával, Németországgal és az Egyesült Államokkal is. Minden megvan ahhoz, hogy még sikeresebbek legyünk - mondta.

Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese elmondta, a versenyre úgy lehet jelentkezni, hogy egy ötletet, egy társadalmi problémát kell megfogalmazni és bemutatni az elérni kívánt eredményt.

A közreadott sajtóanyag szerint a verseny újdonsága, hogy Budapest mellett hat nagyvárosban - Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Szegeden és Veszprémben - megrendezett területi válogatókon is várják az innováció iránt érdeklődő fiatalokat.

A legjobb pályázatokat benyújtó, illetve a válogatókon eredményesen szereplő diákok kerülnek be a több hónapos mentorálással támogatott felkészítő programba, majd a leginnovatívabb projektek a kiállítással egybekötött döntőbe.

A díjazott fiatalok összesen több mint ötmillió forint jutalmat kapnak, valamint a legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén kiemelt támogatásban részesülnek.

A három első díjas versenyző részt vehet az EU Fiatal Tudósok 2026 szeptemberében megrendezendő európai döntőjén, emellett a legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak.

A verseny részletes felhívása a www.innovacio.hu valamint a www.otio.hu oldalon olvasható.

Kép: Budapest, 2025. szeptember 12. Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) elnöke beszédet mond a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) meghirdetésén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2025. szeptember 12-én. Már lehet nevezni a 14-20 év közötti középiskolások számára meghirdetett versenyre, amely elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő diákok pályázatait várja innovatív ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, projektekkel. MTI/Soós Lajos

MTI