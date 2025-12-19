Semjén Zsolt: A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, a felvidéki magyarok mögött!
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2025. december 19. 10:09
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben és a közösségi oldalán is reagált a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését kriminalizáló törvényre, miután Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője írásbeli kérdést intézett hozzá a szlovák jogszabály-módosítás kapcsán.
Semjén Zsolt bejegyzésében így fogalmazott:
„A Benes-dekrétumok magyarellenes jogfosztásával szemben állunk, Gubík László és a felvidéki magyarok mögött! Dócs Dávid (Mi Hazánk) képviselőnek a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos kérdésére adott válaszom.”
Dócs Dávid „Mit kíván lépni erre a amygar kormány?” címmel nyújtotta be írásbeli kérdését a miniszterelnök-helyettesnek. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a pozsonyi parlament csütörtökön (2025. december 11-én - a szerk.) elfogadta a szlovák büntető törvénykönyv módosítását, amely – több újítás mellett – büntethetővé teszi a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését Szlovákiában.
Kérdésében Dócs Dávid hangsúlyozta:
„A Benes-dekrétumok a németek mellett a magyarok kollektív bűnösségét mondta ki és alapozta meg jogilag a származási alapon való büntethetőségüket és kifosztásukat.”
Hozzátette: „Ennek jogfolytonosságát erősítette meg most Robert Fico, Orbán Viktor jó barátja.”
A képviselő szerint a döntés a teljes felvidéki magyar közösséget sérti:
„Ezzel az intézkedéssel tehát a teljes felvidéki magyar kisebbségbe rúgott bele ismét a szlovák kormány, ezzel viszont most olyan vörös vonalat lépett át, amelyet nem hagyhatunk szó nélkül!” – majd feltette a kérdést: „Mit kíván lépni a magyar kormány?”
Semjén Zsolt december 17-én megküldött válaszában egyértelműen elutasította a kollektív bűnösség elvét. Levelében ezt írta:
„Számtalanszor nyilvánvalóvá tettük, és én személyesen is elmondtam, hogy a kollektív bűnösség, a kollektív jogfosztás mind magyar, mind egyetemes emberjogi szempontból elfogadhatatlan. Így a Benes-dekrétumok is.”
A miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta a szlovák–magyar kapcsolatok fontosságát, ugyanakkor jelezte, hogy ez nem jelenti a történelmi kérdések lezárását:
„Elkötelezett hívei vagyunk a szlovák-magyar megbékélésnek, amelyért az elmúlt időben oly sokat tettünk és látványos eredményeket értünk el, ez azonban nem teszi zárójelbe a Benes-dekrétumokról mondottakat.”
Semjén Zsolt levelét azzal zárta:
Ebben és a többi felvidéki ügyben is Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke mögött állunk!
Magyar Péter és a Tisza Párt azzal támadta a kormányt és a nemzetpolitikáért felelős Semjén Zsoltot, hogy nem reagált a Szlovákiában elfogadott, a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését kriminalizáló törvényre. Ezt a vádat cáfolja a miniszterelnök-helyettes már december 17-én megküldött, a közösségi oldalán megosztott válaszlevele, amely egyételműen mutatja a magyar kormány álláspontját.