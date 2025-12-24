Ilyen időjárás várható karácsonykor!

SZERDA (SZENTESTE NAPJA)



Erősen felhős, borongós lesz az ég, csak rövid időre süthet ki a nap. Kezdetben gyenge eső, a hegyekben havas eső, kisebb havazás előfordulhat. Többfelé lesz élénk, erős az északkeleti szél. Hajnalban 3, kora délután 5 fok körüli értékeket mérhetünk.

CSÜTÖRTÖK (KARÁCSONY ELSŐ NAPJA)

Csütörtökön északkeleten várható napsütés, máshol még maradnak a felhők. Délen, délnyugaton még többfelé lehet csapadék, a havazás esélye nyugat felé haladva nő, keletebbre eső valószínű. Az északkeleti szelet eleinte többfelé kísérhetik élénk lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. Hajnalban -2, +4, kora délután 0 és 7 fok között alakul a hőmérséklet.

PÉNTEK (KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA)

Pénteken, karácsony második napján már országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Eleinte a Dunántúlon lehet még több felhő az égen, de csapadék már nem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban a legtöbb helyen fagyni fog, -6, +1 fok várható. Délután 1-6 fok valószínű.

SZOMBAT

Szombaton is marad a túlnyomóan napos, gyengén felhős idő. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél csak néhol élénkülhet meg. A fagyos éjszakát követően, napközben -1, +6 fokos csúcsértékekre van kilátás.