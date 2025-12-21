Tokaji KDNP: Hálaadó évzáró ebéd az ökumené jegyében

Szerző: Gondola

"Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Maté 18:20) – ez volt az idei mottója a KDNP Tokaji Alapszervezete hagyományos karácsonyi, évzáró ebédjének.

A KDNP Tokaji Alapszervezete hagyományaihoz híven idén is megrendezte évzáró, hálaadó ebédjét Tokajban. Az esemény az ökumené jegyében zajlott, amely méltó alkalmat teremtett a közös visszatekintésre és az összetartozás megerősítésére.

Az ünnepi alkalmon jelen voltak a helyi egyházak képviselői is (evangélkius, görög, katolikus, református, orthodox), akik szolgálatukkal és elkötelezett munkájukkal egész évben hozzájárulnak a közösség lelki és társadalmi megerősítéséhez. Az alkalom lehetőséget adott arra, hogy köszönetet mondjunk mindazért az áldozatos munkáért, amelyet a hitélet és a közösségépítés érdekében végeznek.

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség képviseleteben Makranczi Renáta alelnök kiemelte a fiatalok közösségbe való bevonásának fontosságát es kiemelt szerepét, valamint a KDNP Tokaji Alapszervezete továbbra is fontosnak tartja az egyházakkal való együttműködést, valamint azokat az alkalmakat, amelyek a hála, az egység és a közösségi értékek megélését szolgálják.