A bíró azt hitte, birkózómeccset és nem focit vezet

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata az első félidőben nagyon jól játszott, az, hogy a másodikban teljesen más játékképet mutatott csapata, nagyban köszönhető annak, hogy a játékvezető rossz felfogásban vezette a találkozót.
A magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Írországgal a világbajnoki selejtezők szombat esti nyitányán. A Rossi-csapat rendkívül jól kezdte a találkozót, a félidőben 2-0-ra vezetett, a második azonban rémálomszerűen alakult, az írek szépítő gólja után Sallai Roland kiállítása pecsételte meg a válogatott sorsát.
Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a második játékrész végkimenetelét nagyban befolyásolta a bírói felfogás.
„Természetesen nem vagyunk boldogok ezzel az eredménnyel. A második félidőt illetően… nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre, ami egy egyértelműen sárga lapos szabálytalanság volt. Emiatt nem volt egyszerű számunkra a második játékrész.”
A szakvezető még egyszer kiemelte, túl sok test-test elleni kontaktot engedett el a bíró, ezért is volt a két félidő játékképe teljesen más. Az elsőt illetően elmondta, hogy az első 30 perccel nagyon meg volt elégedve, jó döntéseket hoztak, a helyzeteiket kihasználták és nem hagytak teret az íreknek.
Kapcsolódó tartalom
Sallait kiállították – nem játszhat a portugálok ellen Rossi alapembere
Nehéz helyzetben a magyar csapat.
„Végigküzdöttük az egész második játékrészt, ennél többet nem is kérhetek a fiúktól. A piros lapos reakció miatt panaszkodhatnék, de azt is mértékkel. A kezdetektől fogva végigharcolták a meccset, ameddig lehetett fociztak is. Elfogadok minden kritikát, most előre fogunk nézni. Van még öt meccsünk, az egyik nehezebb lesz, mint a másik.”
A keddi, portugálok elleni selejtezőre kitérve úgy fogalmazott, hogy nagyon nehéz feladat előtt állnak, de igyekeznek a legjobbat kihozni magukból, a céljuk, hogy úgy jöjjenek le a pályáról, hogy mindent megtettek.
A Puskás Arénában rendezett Magyarország-Portugália vb-selejtezőt az M4 Sport és az m4sport.hu közvetíti élőben kedden 20:45-től.
Bagi-Miklós Rita
Kép: debreceninap.hu
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Rossi: nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre...
-
Závogyán Magdolna a pápai társulatot méltatva úgy fogalmazott: a Pegazus valóság, a tehetséges előadók, alkotók és szervezők formabontó valósága, az összetartó közösség valósága, valamint azoké a családoké, melyek számára a produkciók és programok éppúgy jelentik a színes hétköznapokat, mint az örömmel megélt színházi ünnepeket.
-
A háborúpárti európaiak meg akarják tiltani Magyarországnak és Szlovákiának, hogy orosz olajat és gázt vásároljunk. Ezt követeli a Tisza is. Tönkretennék a magyar gazdaságot: 1000 forintos benzinár, 3,5-szer nagyobb rezsiszámlák.