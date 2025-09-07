A bíró azt hitte, birkózómeccset és nem focit vezet
Rossi: nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre...
2025. szeptember 7. 10:06

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint csapata az első félidőben nagyon jól játszott, az, hogy a másodikban teljesen más játékképet mutatott csapata, nagyban köszönhető annak, hogy a játékvezető rossz felfogásban vezette a találkozót.

A magyar válogatott 2-2-es döntetlent játszott Írországgal a világbajnoki selejtezők szombat esti nyitányán. A Rossi-csapat rendkívül jól kezdte a találkozót, a félidőben 2-0-ra vezetett, a második azonban rémálomszerűen alakult, az írek szépítő gólja után Sallai Roland kiállítása pecsételte meg a válogatott sorsát.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a második játékrész végkimenetelét nagyban befolyásolta a bírói felfogás.

„Természetesen nem vagyunk boldogok ezzel az eredménnyel. A második félidőt illetően… nos, szerintem a bíró azt hitte, hogy egy birkózómeccset vezet, nem focit. Rengeteg szabálytalanságot elengedett, gondoljunk csak a Varga Barnabás ellen elkövetett könyöklésre, a Sallai Roland piros lapja előtti esetre, ami egy egyértelműen sárga lapos szabálytalanság volt. Emiatt nem volt egyszerű számunkra a második játékrész.”

A szakvezető még egyszer kiemelte, túl sok test-test elleni kontaktot engedett el a bíró, ezért is volt a két félidő játékképe teljesen más. Az elsőt illetően elmondta, hogy az első 30 perccel nagyon meg volt elégedve, jó döntéseket hoztak, a helyzeteiket kihasználták és nem hagytak teret az íreknek.

„Végigküzdöttük az egész második játékrészt, ennél többet nem is kérhetek a fiúktól. A piros lapos reakció miatt panaszkodhatnék, de azt is mértékkel. A kezdetektől fogva végigharcolták a meccset, ameddig lehetett fociztak is. Elfogadok minden kritikát, most előre fogunk nézni. Van még öt meccsünk, az egyik nehezebb lesz, mint a másik.”

A keddi, portugálok elleni selejtezőre kitérve úgy fogalmazott, hogy nagyon nehéz feladat előtt állnak, de igyekeznek a legjobbat kihozni magukból, a céljuk, hogy úgy jöjjenek le a pályáról, hogy mindent megtettek.

A Puskás Arénában rendezett Magyarország-Portugália vb-selejtezőt az M4 Sport és az m4sport.hu közvetíti élőben kedden 20:45-től.

Bagi-Miklós Rita

Kép: debreceninap.hu

m4sport
