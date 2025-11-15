Migránsinvázió - Rendőrökkel csaptak össze

Szerző: mti

2025. november 15. 11:08

Őrizetbe vettek csaknem két tucat tüntetőt Chicagóban pénteken, miután az amerikai szövetségi bevándorlási hatóság létesítményénél tartott tiltakozó akció során összecsaptak a rendőrökkel.

Az amerikai kormányzat és a hatóságok illegális bevándorlókkal szembeni fellépése ellen a becslések szerint 200-300 fős tiltakozó tömeg gyűlt össze Broadview elővárosban a Bevándorlási- és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement - ICE) központi kirendeltségénél, ahol az őrizetbe vett illegális bevándorlókat is őrzik.

A tüntetés erőszakossá váló hangadói összecsaptak a szövetségi hatóság embereivel és Illinois állam kirendelt rendőreivel, akik a rendbontókat megbilincselve előállították.

Rendőrségi források szerint 12 férfit és 9 nőt vettek őrizetbe a bevándorlási hatóság létesítményében.

Az incidens azután robbant ki, hogy egy szövetségi bíró 13 korábban letartóztatott illegális bevándorló szabadlábra helyezéséről hozott határozatot, valamint 600 ember esetében óvadék ellenében írta elő a házi őrizetbe helyezést.

A bíró szerint a bevándorlási hatóság átfogó akciója - a Midway Blitz művelet- során törvénytelen módon vettek őrizetbe az Egyesült Államokban jogosulatlanul tartózkodó bevándorlókat. A hatósági művelet kimondott célja, hogy az illegális bevándorlók közül a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozott, vádeljárás alatt álló vagy már elítélt személyeket vegyék kitoloncolási őrizetbe.

Aktivistacsoportok hetek óta tüntetnek a broadview-i bevándorlási központ előtt, a tiltakozások - az elmúlt hetek tapasztalatai alapján - péntekenként és hétvégenként hevesebbé válnak.