A demokráciát romboló EU-szélsőséget följelentik erdélyi magyarjaink

Szerző: mti

2025. november 15. 12:05

Az Európai Unió Bíróságához fordult a nemzeti régiókat érintő polgári kezdeményezés ügyében Izsák Balázs, és keresetében az Európai Bizottság elutasító döntésének az érvénytelenítését kéri - közölte pénteken az MTI-vel a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sajtóirodája.

Az SZNT jelvénye - facebook

Izsák Balázs a kezdeményezés polgári bizottságának nevében nyújtotta be a keresetet, amelyet csütörtökön iktattak.

Az SZNT-elnök azt követően fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy az Európai Bizottság (EB) szeptember elején egyértelművé tette: a sikeres aláírásgyűjtés ellenére sem kíván érdemi intézkedést hozni a nemzeti régiók ügyében.

A polgári bizottság keresetével érvényességet szeretne szerezzen annak a több mint 1,2 millió uniós polgár demokratikus akaratának, akik aláírásukkal támogatták a kezdeményezést - írták a kezdeményezők.

Emlékeztettek, hogy a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió fejlesztési politikája a jövőben ne hagyja figyelmen kívül a Székelyföldhöz hasonló nemzeti régiókat, amelyeket nemzeti, kulturális, nyelvi, vallási sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

"A Bizottság döntése, amellyel megtagadta a jogszabályalkotást, a kezdeményezők álláspontja szerint ellentétben áll az Európai Unió kötelezettségvállalásaival, így különösen a tartós gazdasági és demográfiai hátrányban lévő területek fejlesztésére, a nemzeti jellegzetességek és kulturális sokszínűség megőrzésére tett ígéretekkel" - indokolták az Európai Bizottság döntésének megóvását a kezdeményezők.

Megállapításuk szerint a döntés nem kellően indokolt, "számos megállapítása téves, valótlan vagy ellentétes a közösségi jog előírásaival." A kereset szerint az EB "számos mulasztást követett el" Európa nemzeti kisebbségi régióinak kárára.

Azt írták: döntésének indokolásában az Európai Bizottság egyértelművé tette, "hogy egyedüli céljával, a globális európai szuperállam létrehozásával nem fér össze a lokalitás, a nemzeti kisebbségek által lakott régiók sajátosságainak megőrzése".

Ugyanakkor sikerként értékelik az indoklás azon megállapítását, mely szerint az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 174-ik szakasza - amely felsorolja Európa hátrányos helyzetű régióit - más régiókkal, például a nemzeti régiókkal is kiegészíthető. "A keresettel el kell érni, hogy az Európai Bizottság kimozduljon a passzivitásból, és jogszabályt alkosson azon elvek szellemében, amelyet ő maga is elismert" - írták a kezdeményezők.

Az SZNT március 4-én nyújtotta be az Európai Bizottsághoz a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezését. A bizottság szeptember 3-i hivatalos válaszában közölte: nem javasol új európai uniós jogszabályt a polgári kezdeményezés alapján, ugyanis a jelenlegi szilárd védintézkedések elősegítik a kisebbségek befogadását és az egyenlő bánásmód biztosítását, valamint a kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartását.