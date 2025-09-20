A jegybankok az árstabilitással járulnak hozzá a fenntartható gazdasági fejlődéshez

A jegybankok a jelenlegi világgazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tudnak a leghatékonyabban hozzájárulni a fenntartható gazdasági fejlődéshez - jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke az Európai Uniós gazdasági és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése (ECOFIN) után Koppenhágában az MNB közleménye szerint.
A jegybank által az MTI-nek eljuttatott közleményben Varga Mihály hozzátette, bár a feltörekvő piacok érzékenyebben reagálnak a változékony piaci környezetre, a magyar gazdaság továbbra is őrzi stabilitását.
Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat, amelyet a dinamikus bérnövekedés támogat. Az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is.
Az MNB elnöke a közlemény szerint rámutatott, a vállalati beruházási aktivitás élénkítése érdekében indította útjára a Magyar Nemzeti Bank a minősített vállalati hitelt, amely a bankrendszerben rendelkezésre álló likviditás- és tőketöbbletet mobilizálva, könnyen elérhető, forintalapú forrást jelenthet azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, amelyek beruházásokban gondolkodnak
Varga Mihály kiemelte, nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára.
Egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország pénzügyi stabilitása az elmúlt hónapok forintárfolyamában már nyomon követhető, a stabil árfolyam hatása pedig a beszerzési árakban is megnyilvánul.
Az ülésen szóba került a felügyeleti hatóságok szabályozásának egyszerűsítése is. Varga Mihály közölte, a magyar jegybank e hatóságok munkacsoportjaiban és döntéshozó testületeiben történő aktív részvétele során nyomon követi a folyamatokat, továbbá javaslatokat, véleményeket fogalmaz meg. A hazai szabályozás egyszerűsítése érdekében a napokban született együttműködés a Magyar Nemzeti Bank és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága között, amely adminisztrációcsökkentéssel könnyíti a vállalkozások terheit - emlékeztetett a jegybankelnök az MNB közleménye szerint.
