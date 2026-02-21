Lexikon harminc év irodalmi történéseiről

Szerző: Gondola

2026. február 21. 06:08

Érdekfeszítő ismerettárt bocsátott közre a Kairosz Kiadó : a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard eddigi három évtizedének tényanyagai, felszínre hozott gondolatai szerepelnek a Balassi-kard lexikon - Az első 30 év című kötetben.

A Balassi Bálint-emlékkard az egyetlen magyar irodami díj - sőt valószínűleg az egyetlen magyar díj -, amely mind az öt kontinensre eljutott. Eddig ötvenhét irodalmár vette át - több mint húsz külföldi műfordító -, így maga az elismerés fényezte a XVI. századi európai költőóriás hírnevét. Alkotásait hozzáférhetővé tette angolul, arabul, portugálul, oroszul és egy sor más nyelven, legutóbb szlovénül. A lexikonban már az idei két kitüntetett, Bozók Ferenc és a szlovéniai Szomi Béla is szócikkben szerepel.