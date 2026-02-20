2030-ra a tíz leginnovatívabb ország közé emelkedik hazánk
2030-ra Magyarország a tíz leginnovatívabb ország egyike lesz, mely büszke a múltjára, jelenében pedig a kreatívtás és az innováció összekapcsolódik - fogalmazott a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken Veszprémben.
Hankó Balázs
a Találmányok - a magyar zsenialitás történetei
című immerzív előadás premierjén úgy fogalmazott, hogy a múlt értékei és a jövő technológiája találkozik a digitális előadásban, mely a magyar nemzet kiemelkedő tudósait mutatja be.
Hozzátette: míg Magyarország demográfia tekintetében a 96., innováció szempontjából a 33., Nobel-díjasok tekintetében
lakosságarányosan a 11. helyen áll.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megújult a magyar tudományos világ, "megerősödött a kulturális hálózat."
Mi magyarok, kiemelkedő egyéniségeinknek köszönhetően alakítjuk, formáljuk a minket körülvevő világot - emelte ki.
Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy Veszprém büszke lehet kreatív közösségeire, amelyek által
az "innováció fővárosává" vált a vármegyeszékhely.
Besnyő Dániel, a film rendezője elmondta, hogy tízfős stáb dolgozott a 20 perces filmen közel egy esztendeig, a cél az volt, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz Rubik Ernőt, Jedlik Ányost, Szent-Györgyi Albertet, Karikó Katalint és Neumann Jánost.
Kép: Neumann János - wikipedia