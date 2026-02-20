2030-ra a tíz leginnovatívabb ország közé emelkedik hazánk

Szerző: MTI

2026. február 20. 15:08

2030-ra Magyarország a tíz leginnovatívabb ország egyike lesz, mely büszke a múltjára, jelenében pedig a kreatívtás és az innováció összekapcsolódik - fogalmazott a kultúráért és innovációért felelős miniszter pénteken Veszprémben.

Hozzátette: míg Magyarország demográfia tekintetében a 96., innováció szempontjából a 33., Nobel-díjasok tekintetében

lakosságarányosan a 11. helyen áll.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megújult a magyar tudományos világ, "megerősödött a kulturális hálózat."

Mi magyarok, kiemelkedő egyéniségeinknek köszönhetően alakítjuk, formáljuk a minket körülvevő világot - emelte ki.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy Veszprém büszke lehet kreatív közösségeire, amelyek által

az "innováció fővárosává" vált a vármegyeszékhely.

Besnyő Dániel, a film rendezője elmondta, hogy tízfős stáb dolgozott a 20 perces filmen közel egy esztendeig, a cél az volt, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz Rubik Ernőt, Jedlik Ányost, Szent-Györgyi Albertet, Karikó Katalint és Neumann Jánost.

Kép: Neumann János - wikipedia