Szerző: Gondola

2026. február 20. 19:05

A mesterséges intelligenciával (MI) generált bántalmazó tartalmakra, különös tekintettel az úgynevezett meztelenítő alkalmazások kockázataira hívja fel a figyelmet a bűncselekmények áldozatainak napján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) online jogsegélyszolgálata. Bár az Internet Hotline mindeddig kevés ilyen bejelentést kezelt, az NMHH szakértői arra figyelmeztetnek: a deepfake-alkalmazások világszerte jelentős térnyerésbe kezdtek - jelentette a Gondolának az NMHH.

A bűncselekmények áldozatainak napját minden év február 22-én tartják, annak emlékére, hogy az Európa Tanács 1990-ben ezen a napon tette közzé a Bűncselekmények Áldozatainak Chartáját. Ez jelentős fordulópont volt az áldozatok jogainak és támogatásának európai szintű megerősítésében.

Az Internet Hotline jogsegélyszolgálat idén a meztelenítő MI-appok veszélyeire hívja fel a figyelmet. Ezen alkalmazások

néhány pillanat alatt képesek meztelen képeket generálni egy eredeti felvételen valójában ruhát viselő személyről.

Világszerte egyre gyakrabban használják ezeket gyermekekről készült meztelen képek készítésére is. Ezt támasztják alá a hotline-okat tömörítő nemzetközi szövetség, az INHOPE tagjainak tapasztalatai is: Nagy-Britanniában például minden ötödik, gyermek által jelentett, róla készült szexuális tartalom esetében megjelent az MI és a meztelenítő appok érintettsége az Internet Watch Foundation brit gyermekvédelmi szervezet adatai szerint.

Az NMHH jogsegélyszolgálatához mostanáig nem érkeztek nagy számban MI által generált felvételekről szóló jelzések, azonban megfigyelhető az emelkedő tendencia.

2025-ben 15 ilyen tartalmat jelentettek a hotline-nak

– beleértve a deepfake-technológiával készült, gyermekekkel szemben elkövetett visszaéléseket, valamint a felnőtteket ábrázoló hamisított szexuális felvételeket is.

Bár maguk az elkészült tartalmak nem valósak, az általuk okozott károk rendkívül súlyosak lehetnek az áldozatok, vagyis azok számára, akiknek a képmásával és személyazonosságával visszaélnek. Emellett a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a deepfake-felvételek ma már szorosan kapcsolódnak a szexuális kényszerítéshez és a zsaroláshoz is.

Az Internet Hotline a digitális védőháló részeként elsősorban az interneten elérhető konkrét tartalmak, és az azokra mutató pontos hivatkozások ismeretében tud segítséget nyújtani az áldozatoknak. Emellett a szakértők jogsegélyszolgálatként tanácsokkal is segítik őket abban, hogy milyen bejelentési lehetőségek állnak rendelkezésükre közvetlenül a szolgáltatók felé, milyen további jogi lehetőségeik vannak, illetve, hogy hová fordulhatnak lelki segítségért.

A jogsegélyszolgálat

szoros kapcsolatban áll a rendőrséggel,

és törvényi kötelezettségének eleget téve szükséges esetekben megkeresi a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát is. Fontos az Internet Hotline együttműködése a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakembereivel is, akik szakmai tanácsokkal és képzésekkel segítik a hotline-elemzőket abban, hogy miképpen tudják támogatni a bejelentőket lelki értelemben is.

Ha azt észleli, hogy visszaéltek a fényképével az online térben, merjen segítséget kérni, és bátran forduljon az Internet Hotline-hoz a weboldalán elérhető, egyszerű, néhány perc alatt kitölthető űrlapon keresztül - zárja a Gondolának elküldött jelentését az NMHH.